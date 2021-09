Professora de Biologia garante que ecologia é um tema amplo no Enem

Um dos temas mais recorrentes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), dentro da prova de ciências da natureza, a ecologia pode ser classificada, dentro da biologia, como um estudo da “relação entre os seres vivos com o meio ambiente”. A relação entre ser humano e o ambiente no qual convive nem sempre é harmonioso e pode ter suas consequências.

Continua depois da publicidade





Levando em consideração o aspecto acima, fica fácil de entender porque o tema é tão cobrado na prova. Além da preocupação de diversas entidades sociais com o futuro do planeta, a ecologia também possui um leque de assuntos que colaboram com o caráter multidisciplinar do Enem.

Continua depois da publicidade





“(A ecologia) representa cerca de 30% do caderno (de ciências da natureza) e ainda engloba outras disciplinas como geografia, física e química, podendo até mesmo servir como tema da redação. É um tema atual e fácil de ser trabalhado em provas como o Enem”, comentou Bárbara Gionco Cano, professora de biologia do Colégio Marista de Londrina. Para ela, a ecologia também é um dos assuntos mais abordados em provas de vestibular.





Bárbara destaca que os professores que elaboram as questões do Enem têm definida uma linha de raciocínio quanto à interpretação das situações-problema. “Eles acreditam fielmente que os problemas ambientais e urbanos são totalmente ocasionados pela ação do homem. Você pode concordar ou não, mas no momento da prova é necessário essa sagacidade”, afirmou.

Continua depois da publicidade





Para reforçar sua explicação, a professora usou como exemplo o aquecimento global. “Hoje existem artigos com argumentos válidos de que o aquecimento global pode ser uma ação da natureza. Mas, para o Enem, o foco é na ação humana. O homem é sempre o protagonista”, completou.





Leia mais em: https://www.folhadelondrina.com.br/folha-enem/folha-enem-2021/enem-e-ecologia-tudo-a-ver-3102955e.html