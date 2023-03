Programa oferece bolsas de estudo em tecnologia exclusivas para mulheres

Em março, o Potência Tech, programa promovido pelo iFood, vai distribuir 415 bolsas de estudos exclusivas para mulheres.





A plataforma oferece cursos gratuitos, bolsas para formação em tecnologia e uma trilha com dicas de empregabilidade, além de um banco de talentos com foco no público sub-representado.



As ações do Potência Tech fazem parte dos compromissos assumidos pelo iFood, há dois anos, de formar e empregar 25 mil pessoas até 2025, o que promove a diversidade e a inclusão social.





“Acreditamos que a pluralidade e a colaboração são ingredientes essenciais para seguirmos inovando. As múltiplas visões de mundo são capazes de provocar mudanças e transformações que a sociedade deseja e precisa nesse momento”, explica Luanna Luna, head de educação do iFood.

Confira as vagas exclusivas para mulheres:





- Programação Web para Iniciantes;

- Imersão na linguagem Javascript.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: