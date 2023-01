Revistas científicas da UEL alcançam cada vez mais destaque em avaliações

As revistas científicas produzidas na UEL (Universidade Estadual de Londrina) vêm ganhando cada vez mais destaque em suas respectivas áreas do conhecimento.





A maioria dos periódicos passou a contar com o conceito mais alto na avaliação do Qualis Periódicos, da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) referente ao Quadriênio 2017-2020, período em que a instituição passou a contar três programas de pós-graduação considerados de excelência (nota 7).

Conforme a avaliação, divulgada no final do ano passado, 17 dos 27 periódicos científicos da universidade foram classificados com o índice A, que conta com quatro estratos (A1, A2, A3 e A4).





Destas, três foram reconhecidas com o índice mais alto (A1), conferindo relevância internacional ao trabalho dos pesquisadores envolvidos na produção dos artigos científicos e na edição dos periódicos.

Ferramenta de avaliação que mede indiretamente a qualidade dos artigos publicados pelos programas de pós-graduação no Brasil, o Qualis Periódicos teve sua metodologia de avaliação aprimorada em 2019, quando passou a adotar critérios mais objetivos.





A nova metodologia foi fruto de um trabalho desempenhado pela Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG (Plano Nacional de Pós-Graduação).

O método visa permitir uma comparação mais equilibrada entre as áreas, utilizando, também, indicadores internacionais para melhorar a comparabilidade dos programas de pós-graduação brasileiros com os de universidades de ponta, defendeu, à época, a Capes.





“Não tínhamos revistas classificadas como A1, que é o conceito mais alto, e passamos a ter três. Ao mesmo tempo, os conceitos A2 e A3 também são muito bons, o que indica que nossas revistas foram procuradas por pesquisadores de outras instituições. É um reconhecimento importante da comunidade científica, até porque quando um pesquisador termina um artigo, ele deseja publicar em uma revista onde o trabalho terá maior probabilidade de ser lido”, informa o diretor de pesquisa da ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), Eduardo Araújo.

A avaliação do Qualis Periódicos ainda conta com outros seis níveis: B1, B2, B3, B4, B5 e C. O prazo para o envio de solicitações para alterações na classificação das revistas permanece aberto até o dia 19 de janeiro.





“Geralmente essas mudanças, quando acontecem, vêm para melhorar o nível. No caso das revistas da UEL, nós não estamos entrando com recursos nessa avaliação”, diz Araújo. Além das 17 revistas reconhecidas com o conceito A, a UEL passou a contar com nove classificadas no grupo B e uma no grupo C.

Conforme a Capes, a nova metodologia propõe uma classificação de referência que é dada por meio do uso combinado de indicadores bibliométricos e de um modelo matemático.





Este método tem como base a utilização do número de citações do periódico dentro de três bases de dados: Scopus (CiteScore), Web os Science (Fator de Impacto) e Google Scholar (índice H5). Esta metodologia também leva em consideração o percentual de artigos publicados por pesquisadores que não são ligados às instituições onde as revistas são produzidas, sendo mais relevante para o periódico e para a produção científica evitar a publicação endógena.

ACESSO





As revistas científicas podem ser acessadas no Portal de Periódicos Científicos da UEL, que é coordenado pela Biblioteca Central, sob a responsabilidade da bibliotecária Elaine Arvelino.

Em 2022, o sistema utilizado na unidade recebeu uma atualização para versão 3.3.0.10, garantindo melhorias no seu funcionamento e maior visibilidade do seu conteúdo.





O sistema utilizado adota medidas que visam melhorar a qualidade dos periódicos científicos, facilitando a indexação nacional e internacional e padronizando as informações. D





entre estas medidas estão a atribuição do DOI (Identificador de Objeto Digital) e a inclusão do ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) dos autores.





CLASSIFICAÇÃO





Antíteses – A1

História & Ensino – A1

Terra Roxa e Outras Terras: Revista de Estudos Literários – A1

GEOGRAFIA (Londrina) – A2

Informação & Informação – A2

Projetica – A2

Revista do Direito Público – A2

Serviço Social em Revista – A2

Domínios da Imagem – A3

Estudos Interdisciplinares em Psicologia – A3

Geographia Opportuno Tempore – A3

Signum: Estudos da Linguagem – A3

Entretextos – A3

Discursos Fotográficos – A4

Estação Literária – A4

Mediações – Revista de Ciências Sociais – A4

Semina: Ciências Agrárias – A4

Boitatá – B1

Economia & Região – B1

Educação em Análise – B1

Informaçã[email protected]ões – B1

Scientia Iuris – B1

Semina: Ciências Sociais e Humanas – B1

Advances in Nursing and Health – B2

Semina: Ciências Biológicas e da Saúde – B3

Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas – B4

Biosaúde – C