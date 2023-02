Secretaria de Estado da Educação exclui material polêmico de plataforma de ensino

Após gerar polêmica e indignação entre parte dos educadores da rede pública do Paraná, a Seed (Secretaria de Estado da Educação) informou que excluiu da plataforma RCO (Registro de Classe Online) um conteúdo elaborado para as aulas de educação financeira para alunos do sexto ano.





O conteúdo que deveria ser utilizado pelos professores em sala de aula apresentava um quadro com as “principais diferenças entre pessoas de mentalidade rica e mentalidade pobre”.





As características de cada grupo foram listadas, lado a lado, estimulando a comparação. Entre as qualidades das pessoas de mentalidade rica, estavam a capacidade de assumir os próprios erros, de olhar para as adversidades como aprendizado, sentir-se merecedor do dinheiro, admirar pessoas de sucesso e fazer o dinheiro trabalhar.





Já as pessoas de mentalidade pobre seriam aquelas que culpam os outros e o governo, veem as adversidades como insuperáveis, não planejam o futuro, não se sentem merecedoras do dinheiro, desprezam pessoas bem-sucedidas e trabalham pelo dinheiro, entre outras.





