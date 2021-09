Sesi PR promove Masterclass sobre interpretação e identidade vocal

Nesta quinta-feira, 9, o Núcleo Criativo de Música do Sesi (Serviço Social da Indústria) Paraná promove a Masterclass com o tema Interpretação e Subjetividade na Voz, com a cantora Lio Soares, da Banda Tuyo. A artista fará uma conversa sobre o processo de descoberta da identidade vocal, por meio da percepção das músicas, tons e letras que atraem o cantor. Para tanto, Lio vai abordar técnicas de escuta e a interpretação, alinhando-as com a personalidade e a verdade de cada praticante.

O evento virtual começa às 19h30 desta quinta, e será transmitido pelo canal do YouTube do Sesi Cultura (acesse aqui). Os interessados podem também inscrever-se gratuitamente por meio deste formulário.