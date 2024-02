Terceirão: saiba como os alunos devem se preparar para o último ano do Ensino Médio

"Por isso, é preciso estabelecer o equilíbrio emocional do aluno. O adolescente é muito volátil, experimentando várias sensações ao longo do dia. Se ele é tão volátil a ponto de a gente perceber variações do comportamento diariamente, imagina você em um ano", destacou.

Contar com o apoio do colégio e da família é fundamental neste período. Afinal, a cabeça dos alunos está "fervendo", cheia de dúvidas, incertezas, medos e responsabilidade excessiva.

Concurso público do Governo do Paraná com salários de até R$7.616,88 está com inscrições abertas

As aulas começaram e com elas um mix de ansiedade e preocupação paira sobre um grupo específico de alunos: as famosas turmas do Terceirão.

O vestibular de inverno da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) recebe inscrições até 9 de abril, por meio do site https://portaldocandidato.funtef.org/, com o pagamento da taxa de R$ 150 até dia 10 do mesmo mês.

O vestibular de inverno da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) recebe inscrições até 9 de abril, por meio do site https://portaldocandidato.funtef.org/, com o pagamento da taxa de R$ 150 até dia 10 do mesmo mês.





Diante desta volatilidade dos adolescentes, Ferreira reforça a importância de monitorar constantemente seu estado de ânimo. Embora alguma pressão seja natural, o orientador alerta para o impacto do estresse prolongado no desempenho cognitivo.

Publicidade

Com relação à dedicação diária aos estudos, será que tem um tempo pré-determinado que os estudantes devem seguir? Ferreira enfatiza a personalização, considerando a escolha da carreira, o momento do ano e o estado emocional do aluno.





Para o professor, o ritmo de estudo, a disciplina e a regularidade são mais importantes do que uma quantidade fixa de horas.

"Ninguém vive o tempo todo focado em atividades profissionais ou educacionais. Qualquer pessoa precisa de lazer, de um momento de descontração, e sem pressão também, porque a vida exige isso", afirmou, destacando a importância dos momentos de lazer para descomprimir o estresse.





O profissional também recomenda a prática regular de esportes não apenas como forma de descontração, mas também para exercitar a concentração.

A dica final de Ferreira é estabelecer uma comunicação constante entre pais e filhos. Ele enfatiza a compreensão da fase única da adolescência, destacando a importância dos pais como referência e incentivadores.

"Perceba os seus filhos, entreviste seus filhos diariamente perguntando o que ele precisa, se ele está bem. Não deixando de cobrar as suas obrigações, mas ao mesmo tempo entendendo que ele é diferente do pai. Que o meu filho é diferente de mim porque ele está numa outra fase da vida, diferente da minha e como eu já vivi. Como eu sou o adulto da situação, eu preciso entender a realidade dele para poder ajudar. Porque eu sou referência dele. Então, ao invés do pai descer para a mesma idade do filho, ao invés da mãe descer para a mesma idade da filha, é importante estabelecer um entendimento de como esse menino está, essa menina está, para oferecer a ele a ajuda que ele tanto precisa naquele momento que ele precisa ou estimulá-lo no momento em que ele pode ser estimulado", finalizou.