Inscrições para o vestibular de inverno da UTFPR estão abertas até 9 de abril

O vestibular de inverno da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) recebe inscrições até 9 de abril, por meio do site https://portaldocandidato.funtef.org/, com o pagamento da taxa de R$ 150 até dia 10 do mesmo mês.





Os candidatos podem concorrer a 4.219 vagas em 106 cursos em 13 campi do Paraná, com ingresso no 2º período letivo deste ano.

Metade das vagas ofertadas no Vestibular é reservada para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública, com cotas específicas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas ou com deficiência e para quem tem renda familiar per capita de até um salário-mínimo.







É possível pedir isenção da taxa de inscrição até 22 de março. Para isso, o candidato precisa comprovar não poder arcar com o valor, com o envio da folha resumo do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), que apresente renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.



Pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais específicas poderão solicitar adaptações razoáveis para a realização das provas até 9 de abril.







Os candidatos podem escolher até dois cursos, um em primeira opção e outro em segunda. No caso de não aprovação em nenhuma das duas, ficarão automaticamente inscrito na lista de espera e continuará concorrendo nas chamadas seguintes.







O edital prevê a participação de treineiros, modalidade voltada a quem quer apenas testar os conhecimentos sem concorrer efetivamente às vagas ofertadas. Candidatos que não tenham a previsão de concluir o ensino médio antes do início do segundo semestre letivo devem obrigatoriamente se inscrever nesta modalidade.





