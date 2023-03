UEL abre inscrições para programas de permanência estudantil nesta sexta-feira

A UEL (Universidade Estadual de Londrina abre, nesta sexta-feira (17), o Processo de Seleção Socioeconômica para os Programas de Permanência Estudantil. São ofertadas 100 bolsas permanência e 18 vagas remanescentes na Moradia Estudantil.





As inscrições seguem até dia 24, às 17h, no site do Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade).

O benefício é destinado aos estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da UEL. A seleção tem como base a situação socioeconômica do candidato e do seu grupo familiar.





BOLSA PERMANÊNCIA





A bolsa permanência ofertada é no valor de R$300,00. O benefício é destinado a estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (R$1.953,00).





