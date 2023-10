Candidatos já podem acessar cartão de inscrição da 1ª fase da UEL

Os mais de 16 mil candidatos inscritos no Vestibular UEL 2024 poderão consultar as principais informações para a realização da prova da primeira fase, tais como o local, horário e os dados pessoais no Cartão de Inscrição do Candidato, divulgado nesta sexta (20) pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). O órgão orienta aos candidatos que confiram as informações sobre o concurso no cartão, disponível no portal da Cops.





Os inscritos deverão se apresentar no local indicado no Cartão de Inscrição do Candidato às 13h. A abertura dos portões ocorre logo em seguida, às 13h20, e a aplicação da prova, às 14h. Na entrada, é obrigatória apenas a apresentação do documento original de identificação com foto válido, de acordo com o Manual do Candidato. A Cops orienta que o estudante leve o cartão, mas a apresentação do documento não é obrigatória antes do exame. Portar somente o cartão também não é suficiente para fazer a prova.

