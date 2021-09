UEL divulga chamada extraordinária do Vestibular 2021

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta terça-feira (14), ao meio dia, a 2ª chamada extraordinária do Vestibular 2021, a última convocação do concurso, e que vai beneficiar oito candidatos de seis cursos de graduação (Administração, Arquitetura, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Medicina e Psicologia). A lista completa pode ser consultada no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). Esses convocados devem fazer a pré-matrícula já nesta terça-feira e quarta-feira, 14 e 15, no Portal do Estudante.



Continua depois da publicidade





Segundo a professora Sandra Garcia, coordenadora da Cops, esta será a última convocação dos candidatos do Vestibular 2021. As vagas são provenientes de cancelamentos de matrículas de estudantes aprovados em convocações anteriores. A partir de agora, a Coordenadoria passa a cuidar da infraestrutura e organização do concurso relativo ao ano de 2022.

Continua depois da publicidade





Aulas - De acordo com o edital da convocação extraordinária, os aprovados devem anexar no próprio sistema de matrícula, na forma de upload, em PDF ou JPG, os arquivos de documentos pessoais e acadêmicos. A lista completa pode ser acessada no portal da Cops. As aulas do ano letivo 2021 tiveram início em agosto e prosseguem até 15 de dezembro, pelo sistema emergencial remoto. O segundo semestre será de 24 de janeiro a 23 de junho de 2022.