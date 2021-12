UEL entra em recesso administrativo e acadêmico

Conforme Resolução CA Nº 174/2006, que estabelece o período de recesso no final do ano, a ser aplicado às Unidades, Setores e Órgãos da Universidade, exceto àqueles cujos serviços não podem sofrer solução de continuidade, mediante critérios de seus titulares, o recesso de final de ano fica estabelecido entre 23 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022, com retorno das atividades administrativas em 7 de janeiro.

Setores como o Pronto Socorro da COU (Clínica Odontológica Universitária), HV (Hospital Veterinário), Hemocentro Regional de Londrina e Segurança Patrimonial da Prefeitura do Campus, entre outros, manterão atendimento.

Pronto Socorro da COU





O PS da COU funciona, com atendimentos de urgências e emergências, nos seguintes horários em dezembro: dia 23, das 7 às 19 horas, dia 24 (véspera de Natal), das 7 às 13 horas, dias 25 (Natal) e 26, fechado, de 27 a 30, das 7 às 19 horas, dia 31, das 7 às 13 horas. Em janeiro, dias 1 e 2, fechado e de 3 a 6, atendimento das 7 às 19 horas.





Hospital Veterinário

O HV mantém o funcionamento 24 horas (Pronto Socorro), com atendimento de urgências e emergências. Segundo informações do HV, a urgência e a emergência são caracterizadas para casos em que há risco de morte. São atendidos pelo HV animais de estimação como cães e gatos, também, animais de grande porte, entre eles equinos e bovinos.





Confira as perguntas e repostas úteis disponibilizadas pela equipe do HV – Perguntas Frequentes. O telefone de contato do HV é (43) 3371-4269 e os e-mails: secretaria[email protected] e [email protected].





Divisão de Segurança





A Divisão de Segurança da Prefeitura do Campus Universitário informa que durante o período de recesso administrativo e acadêmico – 23 de dezembro a 6 de janeiro – o acesso ao Campus Universitário se dará exclusivamente pela Avenida Castelo Branco. O objetivo é controlar a entrada e saída de veículos, já que no local existe uma guarita com cancela, devidamente monitorada. Informações relacionadas ao acesso pelo telefone 0800 400 4474.





Hemocentro Regional de Londrina





O Hemocentro Regional de Londrina, que funciona em prédio anexo ao Hospital Universitário (HU/UEL), divulga os horários de atendimento ao público no período de Natal e Ano Novo. Confira:

23 e 30 de dezembro: aberto das 8h às 18h30.





24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro: fechado.





Os agendamentos para doação devem ser feito pelo site www.saude.pr.gov.br/doacao, visando o controle do fluxo de pessoas na unidade.





Quem pode doar?





O doador deve ter entre 16 e 59 anos (menores de 18 precisam comparecer com o responsável legal), pesar no mínimo 50 quilos e apresentar bom estado de saúde. É preciso levar documento oficial com foto, estar hidratado e não estar em jejum. O ideal é ter feito uma refeição leve, uma ou duas horas antes da doação.





Pessoas que tiveram Covid-19 há mais de 30 dias, e estejam recuperadas, podem doar sangue.

Serviço – O Hemocentro do HU abastece mais de 20 hospitais da região, dentre eles o Hospital Universitário e o Hospital do Câncer de Londrina. Fica na rua Cláudio Donisete Cavalieri, nº 156. Mais informações pelos telefones 3371-2218 ou 3371-2356.





Farmácia Universitária





A equipe da Farmácia Universitária da UEL, localizada no Campus Universitário, fecha nesta quinta-feira (23) e retoma atendimento dia 25 de janeiro, às 8h10, em virtude das férias coletivas dos servidores do setor.