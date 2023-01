UEL recebe cientista ucraniana que atuará no programa de pós-graduação em Letras

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) recebeu nesta semana a segunda cientista ucraniana que vai atuar como pesquisadora visitante no Programa Institucional Universidades [email protected]: Acolhimento Extensionista aos Cientistas Ucranianos, desenvolvido pela Fundação Araucária. Katherina Hodick foi recebida formalmente nesta sexta-feira (13) pela Administração da Universidade durante visita à reitora, Marta Favaro.





A pesquisadora é professora da Junior Academy of Sciences of Ukraine (JASU) e trabalha no desenvolvimento de materiais pedagógicos direcionados a crianças que participam de competições intelectuais, além de ser especialista em Literatura Russa. Na UEL, ela atuará como pesquisadora visitante no Programa de Pós-Graduação em Letras.

Katherina chegou ao Brasil na terça (10) e conta com a infraestrutura do Programa Universidades [email protected], que oferece um bolsista como acompanhante, bolsa para manutenção do pesquisador, além de apoio de instâncias como a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (ProPPG) e a Assessoria de Relações Internacionais (ATI). Até a professora compreender o português, ela se comunicar em inglês.

Segundo o professor Frederico Fernandes, do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas (CLCH), responsável pelo acompanhamento da pesquisadora, Katherina será inserida nas atividades do Programa de Letras, inclusive participando de seminários e eventos. Uma das propostas é incluir ela na programação do Festival Literário de Londrina (Londrix), que será em maio. A ideia é que ela faça uma palestra sobre Literatura Russa.

Segundo a assessora de Relações Internacionais (ARI), professora Viviane Bagio Furtoso, outras quatro pesquisadoras já estão aprovadas para atuarem como visitantes na UEL dentro do Programa da Fundação Araucária. As demais desenvolverão as atividades nas áreas de Filosofia, Engenharia e Economia.

A primeira pesquisadora ucraniana da UEL é a professora da Universidade Nacional de Ciências da Vida e Ambientais, Maria Boiko, que desde maio passado desenvolve atividades na área de Microbiologia, junto ao Centro de Ciências Biológicas (CCB).





UNIVERSIDADES [email protected] – Em março do ano passado o Governo do Paraná, por meio da Fundação Araucária e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), criou o Programa Institucional Universidades [email protected] para acolher e integrar cientistas mulheres do país europeu na comunidade paranaense, além de manter em alta o papel da ciência e da inovação, mesmo em tempos de guerra.

O objetivo é que as pesquisadoras desenvolvam seus projetos nas universidades paranaenses por um período de até dois anos, em um primeiro momento recebendo bolsas. O Estado espera receber até 50 pesquisadoras que possuam titulação de Doutorado e que estejam ou estavam atuando nas universidades sediadas na Ucrânia.