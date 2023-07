UEL retoma aulas de graduação no dia 7 de agosto; veja o calendário

As aulas da graduação de 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) vão iniciar no dia 7 de agosto, conforme decisão tirada na tarde desta quinta-feira (29), em reunião do Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão).

As alterações foram necessárias em decorrência da suspensão do calendário acadêmico 2022, realizada após o início da greve dos docentes, e que foi retomado no início desta semana.

O calendário 2023 dos estudantes de graduação foi aprovado sem alterações em relação à proposta apresentada pela Câmara de Graduação da UEL, prevendo mais de 200 dias letivos. O término é previsto para o dia 16 de dezembro.

O calendário aprovado prevê a realização dos exames finais nos dias 20, 21 e 22 de dezembro e a entrega do resultado final pode ocorrer até o dia 8 de janeiro de 2024. A resolução do Cepe a respeito do calendário deve ser publicada nesta sexta (30).



Ainda conforme a proposta aprovada, o início do segundo período letivo 2023 ocorrerá no dia 22 de janeiro de 2024, após duas semanas de férias. Já o término do 2º período deverá ocorrer no dia 25 de maio, contabilizando um total de 204 dias letivos.

As datas para a realização dos exames finais do 2º período letivo são 28 e 29 de maio e 3 de junho, e a entrega do resultado final poderá ser feita até o dia 4 de junho.

MATRÍCULAS

Embora as aulas do ano letivo de 2023 iniciem somente em 7 de agosto, destaca a Pró-Reitora de Graduação da UEL, Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, os estudantes aprovados no processo seletivo Vestibular 2023 poderão confirmar suas matrículas a partir do dia 17 de julho.



