Unicentro suspende aulas por causa das fortes chuvas em dois campi

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) anunciou nesta terça-feira (31) a suspensão de aulas em alguns campi devido aos estragos causados pela chuva dos últimos dias.





Estão suspensas as aulas no campus avançado de Pitanga, pois há muitas áreas alagadas e rodovias interditadas. A reitoria também decidiu pela suspensão de aulas no período noturno no campus de Irati, pois várias rodovias da região estão interditadas, impedindo o acesso de ônibus; e também no campus

Avançado de Prudentópolis, pois as estradas da zona rural estão interditadas, bem como algumas rodovias.





"Quanto a situação em outros câmpus, sabemos que há algumas rodovias interditadas, porém em menor número. As aulas dos cursos do período diurno estão mantidas, pois a quantidade de ônibus de estudantes de outros municípios é menor", diz nota divulgada pela instituição, informando ainda que as suspensões serão analisadas dia a dia.