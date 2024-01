UEL inicia atividades acadêmicas do segundo semestre de 2023

A UEL (Universidade Estadual de Londrina retoma nesta segunda-feira (22)as atividades acadêmicas do segundo semestre de 2023, com o funcionamento de todas as atividades dos departamentos e dos nove centros de estudos.





De acordo com o calendário da graduação, aprovado pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), o ano letivo 2023 vai até 25 de maio próximo. Já o ano letivo 2024, de acordo com a decisão do Cepe, começa em 17 de junho e termina em 28 de fevereiro de 2025.



Com a retomada das atividades acadêmicas, o Restaurante Universitário (RU) voltará com o atendimento integral em horário regular, no almoço e jantar. Do mesmo modo, o Sistema de Bibliotecas da Universidade volta a pleno funcionamento, com o retorno da Biblioteca Setorial do EAAJ (Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos), também nesta segunda.