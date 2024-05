Museu Educativo faz ação voltada a crianças nesta sexta em Londrina

O programa Museu Educativo foi lançado na última terça-feira (14), por meio de um encontro realizado em parceria com a SMI (Secretaria Municipal do Idoso), e que contou com a presença de 27 idosos atendidos pelo CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) Leste.

Por fim, concluindo a ação, as crianças participarão de uma atividade arte-educativa, focada no desenho livre, em que poderão retratar aquilo de que mais gostaram no decorrer do dia.

Na sequência, será feita uma visita mediada às exposições que estão instaladas no prédio da Secretaria, com peças do acervo do Museu de Arte: Alguns Universos em Interação e Esculturas – o Museu de Arte na Casa da Criança.

Abrindo o encontro, os servidores da pasta Danilo Lagoeiro e Alexandre Oguido farão uma contação de histórias baseada no livro A Mão Livre do Vovô, de Michel Gorski e Silvia Zatz, que narra como o arquiteto Vilanova Artigas desenhava com seus netos. A obra foi escolhida pelo fato de Artigas ter projetado edifícios icônicos em Londrina como a antiga Rodoviária, onde hoje fica o Museu de Arte, a Casa da Criança, atual sede da Secretaria de Cultura, e o Cine Teatro Ouro Verde.





Saiba como realizar o agendamento das escolas para a participação do programa





A diretora de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Maria Luísa Fontenelle, frisou que escolas e outras instituições podem agendar, gratuitamente, as atividades do programa Museu Educativo. Para efetuar o agendamento, é preciso fazer o contato pelos telefones (43) 3371-6606 ou (43) 3371-6607 (que também atende pelo WhatsApp) ou através do e-mail [email protected].

Publicidade





“Já temos várias escolas agendadas para as próximas semanas, com a participação de alunos de diferentes faixas etárias, e com o passar do tempo vamos inserir outras histórias e atividades arte-educativas na programação. É importante destacar que, ao fazer o agendamento, as instituições podem tanto escolher a ação completa quanto somente uma atividade específica, como a contação de histórias, a visita mediada ao edifício ou a atividade arte-educativa”, pontuou Fontenelle.





A ação é alinhada com a 22ª Semana Nacional de Museus

Publicidade





Ainda segundo a diretora de Ação Cultural, o programa Museu Educativo está alinhado à temática da 22ª Semana Nacional de Museus, proposta pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus), que é “Museus, Educação e Pesquisa”.





“É importante desenvolver projetos que permitam a interlocução entre os museus e a comunidade, com o público tendo o papel de protagonista, pois os museus são espaços dinâmicos que guardam conhecimentos valiosos. Participar das atividades da Semana Nacional de Museus é uma oportunidade para as equipes que atuam nesses espaços culturais possam refletir sobre suas práticas e o papel dessas instituições na sociedade”, concluiu.

Publicidade





Organizações envolvidas





A programação local da 22ª Semana Nacional de Museus é uma realização do Museu de Arte de Londrina – Secretaria Municipal de Cultura, do Museu Histórico Padre Carlos Weiss – UEL, do NDPH – Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica – UEL, do Museu da Sociedade Rural do Paraná e do Sesc Londrina Cadeião e Museu do Café. Conta com apoio do Museu do Café e Casa de Artes e Ofícios Paulo VI de Ibiporã, do Conselho Municipal de Cultura de Paz e do Movimento pela Paz e Não-Violência Londrina Pazeando.