Universidades estaduais abrem inscrições para especializações, mestrados e doutorados

Os cursos de especialização e de mestrado são destinados para alunos que concluíram a graduação ou estão no último semestre do curso. Para entrar nos programas de doutorado é preciso ter concluído ou estar finalizando o mestrado. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de fazer pesquisas científicas e aprofundar estudos na área de formação.

As universidades estaduais de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar) estão com mais de 430 vagas abertas para a pós-graduação. Os cursos de especialização, mestrado e doutorado contemplam as áreas de Administração; Agronomia; Ambientes Litorâneos e Insulares; Cinema e Artes do Vídeo; Educação; Ensino da Língua Portuguesa; História; e Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade.

Conheça as oportunidades





UEM – O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPA) da UEM está com inscrições abertas até o dia 30 de novembro. São 23 vagas para o curso de mestrado e 17 vagas para o doutorado. O programa contempla duas linhas de pesquisa: Estudos Organizacionais e Sociedade; e Marketing e Cadeias Produtivas.

Publicidade





UEPG – Dois cursos de doutorado e um de mestrado da UEPG estão com inscrições abertas. O Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPG-Agro) recebe candidatos em fluxo contínuo até 14 de dezembro. Os estudantes podem entrar no programa de doutorado a qualquer momento, durante o segundo semestre de 2023.





O curso tem duas áreas de concentração: Ciência do Solo e Recursos Ambientais; e Fitotecnia e Fitossanidade, com três linhas de pesquisa: Uso e Manejo dos Recursos Naturais; Fisiologia, Melhoramento e Manejo de Culturas; e Manejo Fitossanitário.

Publicidade





O Programa de Pós-Graduação em Educação está com processo seletivo aberto até 22 de setembro. São 27 vagas para o curso de mestrado e 20 vagas para o doutorado. Os alunos podem realizar suas pesquisas na linha de Ensino e Aprendizagem ou História e Política Educacionais.





UNIOESTE – O Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade (PPGTGS), do câmpus de Foz do Iguaçu da Unioeste, está com o processo de seleção aberto. As inscrições vão até o dia 25 de setembro. O programa tem duas linhas de pesquisa: Tecnologias e Sustentabilidade; e Gestão e Desenvolvimento Regional Sustentável.



Publicidade





UNICENTRO – O Programa de Pós- Graduação em Educação (PPGE) da Unicentro oferece 30 vagas para o curso de mestrado e 13 vagas para o doutorado. O programa conta com duas linhas de pesquisa: Políticas Educacionais, História e Organização da Educação Brasileira; e Educação, Cultura e Diversidade. Os interessados têm até o dia 29 de setembro para realizarem a inscrição pelo site.





UENP – A universidade está com o processo seletivo aberto para ingresso no curso de Especialização em Ensino da Língua Portuguesa, na modalidade de Educação a Distância (Ead). O curso é destinado para graduados em Letras e Pedagogia. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 8 de setembro.

Publicidade





Ao todo, serão disponibilizadas 216 vagas, sendo 108 para Letras e 108 para Pedagogia, distribuídas entre diferentes polos EaD do Estado, na região Norte: Bandeirantes (28); Congonhinhas (28); e Jacarezinho (28); na Região Metropolitana de Curitiba: Campo Largo (26); e Rio Branco do Sul (26); nos Campos Gerais: São João do Triunfo (26); e Telêmaco Borba (26); e no Norte Pioneiro, em Siqueira Campos (28).





UNESPAR – A Unespar está com inscrições abertas para dois cursos de mestrado. O Programa de Pós-graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares (Pali), câmpus de Paranaguá, está com inscrições abertas até 16 de outubro. São 20 vagas divididas em duas linhas de pesquisas: Conservação da Biodiversidade em Ambientes Litorâneos e Insulares; e Sustentabilidade em Ambientes Litorâneos e Insulares.

Publicidade





O Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo (PPGCineav), câmpus Curitiba II, está com inscrições abertas até 19 de setembro para o processo seletivo da turma de 2024. O PPGCineav disponibiliza 20 vagas em duas linhas de pesquisa: Teorias e Discursos no Cinema e nas Artes do Vídeo; e Processos de Criação no Cinema e nas Artes do Vídeo.





Paraná já recebeu 19 cientistas ucranianos dentro do programa de acolhimento

Publicidade

Universidade estaduais do Paraná se destacam em concurso de teses de doutorado





UEM, UEPG e UNESPAR – As três universidades oferecem vagas para o Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória). O período de inscrição encerra no dia 10 de outubro. O curso é oferecido nacionalmente e liderado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Nas instituições estaduais do Paraná são 42 vagas: UEM (15), UEPG (15) e Unespar (12).