Universidades estaduais do Paraná estão com 1.342 vagas em cursos de mestrado e doutorado

As universidades estaduais do Paraná estão com inscrições abertas para 1.342 vagas gratuitas em 51 cursos de mestrados e 22 doutorados nos câmpus de seis instituições ligadas ao Governo do Estado.





A maior parte dos programas oferece bolsa-auxílio para os pesquisadores com recursos dos tesouros estadual e federal. Os interessados devem seguir as orientações dos editais para participar dos processos seletivos.

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) tem editais para programas de pós-graduação nos campos de administração; agroecologia; ciências de alimentos; ciências contábeis; ciências fisiológicas; ecologia de ambientes aquáticos continentais; engenharia de alimentos; engenharia mecânica; engenharia de produção; engenharia química; engenharia urbana; ensino de ciências ambientais; física; geografia; gestão, tecnologia e inovação em urgência e emergência; e em sustentabilidade.





Na UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) são cursos de mestrado e doutorado em áreas como agronomia; ciência e tecnologia de alimentos; ciências sociais aplicadas; computação aplicada; engenharia e ciência de materiais; ensino de ciências e educação matemática; e jornalismo.

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) oferece cursos de mestrados e doutorados nos câmpus de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo.





As opções são nas áreas de agronomia; biociências e saúde; bioenergia; ciência da computação; conservação e manejo de recursos naturais; contabilidade; desenvolvimento regional e agronegócio; economia; engenharia agrícola; engenharia de energia na agricultura; engenharia química; geografia; história; química; e zootecnia.

Na Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) as vagas contemplam as seguintes áreas: administração; bioenergia; ciências florestais; geografia; letra; e química aplicada.





A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) oferece 21 vagas no curso de Mestrado em Ciências do Movimento Humano.

Já a Unespar (Universidade Estadual do Paraná) tem vagas nos cursos de mestrado em filosofia; formação docente interdisciplinar; história pública; interdisciplinar sociedade e desenvolvimento; e matemática.





Além destas, a UEPG e a Unicentro oferecem vagas para o curso associado de mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas.

