UTFPR abre inscrições para Vestibular de Verão; Londrina tem 326 vagas em sete cursos

Durante a inscrição, o candidato pode escolher a opção de ampla concorrência ou por cotas. O valor da taxa é de R$ 150 e o pedido de isenção pode ser feito até o dia 22 de setembro. De acordo com o edital, os candidatos podem selecionar até dois cursos, sendo o segundo em caráter facultativo. Outros detalhes podem ser consultados no edital do processo seletivo, disponível em: utfpr.edu.br/vestibular .

O campus de Londrina conta com sete cursos, sendo eles: Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Licenciatura em Química e Tecnologia em Alimentos. A duração dos cursos varia de três a cinco anos. As inscrições seguem até o dia 9 de outubro pelo site: https://portaldocandidato.funtef.org/ .

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) está com inscrições abertas até o dia 9 de outubro para o Vestibular de Verão. Ao todo, são 3.930 vagas em 117 cursos de graduação espalhadas pelos 13 campi da universidade no Paraná. No campus de Londrina, são 326 vagas em sete cursos nas áreas das engenharias, licenciatura e tecnologia em alimentos. As provas estão marcadas para o dia 17 de novembro.

Provas e resultado





As provas serão aplicadas no dia 17 de novembro. A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 12h30 e o fechamento às 13h30. As provas começam às 14h e tem cinco horas de duração. O processo seletivo envolve uma prova de avaliação de conhecimentos gerais com 60 questões, além de uma redação dissertativa-argumentativa entre 15 a 20 linhas sobre um tema atual.





O gabarito provisório da prova será divulgado no dia 18 de novembro, a partir das 18h; o definitivo vai ser publicado no dia 27 no site: utfpr.edu.br/vestibular. A divulgação dos nomes dos aprovados no vestibular e que devem ingressar no início do ano letivo de 2025 está prevista para o dia 14 de janeiro.