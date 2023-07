UTFPR de Apucarana conquista mestrado em Engenharia Têxtil e Modas

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), campus Apucarana obteve a aprovação de Mestrado Acadêmico em Engenharia Têxtil e Moda pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), fundação do Ministério da Educação.





“São 10 vagas por semestre, ofertadas de forma gratuita e com a possibilidade de bolsa de estudo. A previsão para o teste seletivo para o mestrado acadêmico de 2 anos é para novembro com início do mestrado das aulas no começo de 2024”, informa Marcelo Ferreira, diretor-geral da UFPR.

O diretor de pesquisa da UTFPR, Thiago Gentil Ramires, informa que no mestrado serão ofertadas duas linhas de pesquisa: Desenvolvimento de Produtos da Indústria Têxtil e da Moda, e Processos da Indústria Têxtil e da Moda.





