Vestibular 2023 da UEL tem 20.858 inscritos; primeira fase será em março

20.858 estudantes se inscreveram para o Vestibular 2023 da UEL, que será realizado em duas etapas, nos dias 5 de março e de 2 a 4 de abril do próximo ano, em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. O quantitativo foi fechado nesta sexta-feira (11) pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) e representa uma redução de apenas 8% em relação ao ano passado, quando 22.587 candidatos se inscreveram para o concurso.





As inscrições do Vestibular 2023 terminaram na última terça-feira (8). A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 2.541 via Vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

Na avaliação da UEL, o total de inscritos representa um número bastante bom frente à redução de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares das maiores universidades brasileiras. Os dois anos da pandemia do coronavírus provocaram um distanciamento do estudante ao sistema tradicional.





Ainda assim, segundo a UEL, o quantitativo superior a 20 mil candidatos pode ser creditado ao bom conceito da universidade, somado ao reforço na divulgação do concurso junto aos estudantes de Ensino Médio nas últimas semanas.

Esse ano o Vestibular voltará a ser aplicado em outras cidades paranaenses. Um total de 17.250 candidatos deverão fazer as provas em Londrina. Outros 2.577 farão os exames em Curitiba; 561 em Cascavel; 319 em Umuarama e 171 em Guarapuava.





PROVAS

A 1ª fase, no dia 5 de março, terá 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática).

Os candidatos aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4.





A prova de Habilidades Específicas do curso de Música será aplicada ainda neste ano, no dia 4 de dezembro, exclusivamente em Londrina.





O resultado da 1ª convocação será divulgado em 4 de maio