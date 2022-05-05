UEL lança lista da 2ª convocação do Vestibular 2022 com 303 convocados

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) disponibilizou nesta quinta-feira (5) a 2ª convocação de Vestibular 2022. A lista traz o total de 303 convocados para 62 cursos de graduação da UEL, considerando turnos e habilitações. A 2ª convocação pode ser consultada no site da COPS.
Os convocados têm até o dia 11 de maio para efetivar a pré-matrícula no Portal do Estudante. Eles também devem ficar atentos para o prazo de envio dos documentos pessoais e acadêmicos – de 5 a 12 de maio. A relação completa de documentos está disponível no Manual do Candidato, disponibilizado pela Cops.
Outro procedimento obrigatório é a confirmação de matrícula, que deverá ser feita on line na primeira semana de aulas, a partir de agosto deste ano, direto no Portal do Estudante de Graduação.
Vestibular 2022
O concurso Vestibular, composto por 50 questões objetivas e a Redação, foi aplicado em 6 de março para pouco mais de 15 mil candidatos. O Vestibular 2022 registrou 22.587 inscritos e registrou 30% de abstenções – 6,7 mil candidatos do total inicial de inscritos.
Este ano a UEL ofereceu 2.509 vagas, mais 616 pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), totalizando 3.125, em 52 cursos de graduação.
Confira o Calendário do Vestibular de matrículas e convocações.
Confira a lista de aprovados na 2ª Convocação
Processo Seletivo Vestibular 2022 - Resultado da 2ª Convocação
ADMINISTRAÇÃO (Matutino)
Inscrição Nome
28021526 ENRICO AUGUSTHO ANDRADE FONSECA
28014041 FABIO HENRIQUE CAMPANHOLI
28002886 GABRIEL DIAS PALACIO
28003423 GIULIA FRANCOTTI
28017830 HECTOR BARBOSA IZIDORO
28023283 JOAO HENRIQUE MORAIS SILVA
28021616 JULIA CORREA SILVA
28011281 LAURINDO PANUCCI FILHO
28003489 MARIA EDUARDA FERREIRA MARQUES
28011359 MATHEUS AUGUSTO DA RESSURREICAO
28004714 MATHEUS KLEMM VAZ GUIMARAES
28022045 MURILO COUTINHO DE OLIVEIRA
28007723 MURILO TAGLIARI DAVANTEL
28030875 THIAGO MACHIAVELI BARRUECO SOUZA
ADMINISTRAÇÃO (Noturno)
Inscrição Nome
28024657 ISABELA DE OLIVEIRA LATANZA
28016169 JOAO VICTOR DE BRITO GARDIN
28007156 LUCAS SHINJI KIKUTI
AGRONOMIA (Integral)
Inscrição Nome
28027742 ADRIELLY STEFANY SCHELEIDER
28001116 ANTONIO SANCHES LEMES SOARES
28017576 DIEGO RISSATO
28023401 IAGO LOPES FERNANDES
28003812 JOAO VICTOR DE OLIVEIRA JAIME
28028312 JOSE ANTONIO CARDUCI SANTOS
28009454 JULIA BEATRIZ BATISTA DE MELO
28006507 PEDRO HENRIQUE LIMA FERREIRA
28029763 PEDRO ROGERIO MONTEIRO
28015166 RAFAEL RUFINO DORNELLAS
28008908 VICENZO DANIEL BAZA HENRIQUE
28026607 VITOR AUGUSTO ALVARENGA CABRAL
ARQUITETURA E URBANISMO (Integral)
Inscrição Nome
28023281 CRISTINA DE OLIVEIRA
28025658 GABRIELLY CRUZ CAMARA
28029216 GIOVANA BERTOLDO DE OLIVEIRA
28017636 GIOVANNA YAMAMOTO TENEDINE
28026885 GUILHERME HENRIQUE PEREIRA E SILVA
28030020 HELOISA REZENDE DA SILVA
28014960 ISABELA CAROLINE SILVA CUSTODIO
28019005 JOSHUA YAGAMI DOS SANTOS
28001184 LIVIA PERES GOMES
28001299 SAMUEL RODRIGUES ARAUJO TEIXEIRA
28029992 SOPHIA TOLEDO MOLEIRO
28000967 VINICIUS MARANHO BAUMGUERTNER
ARTES CÊNICAS (Matutino)
Inscrição Nome
28027771 EMILY MARIA VERNIER COSTA
28015944 GUILHERME MIAN CRUZ OLIVEIRA
28027013 JOAO VICTOR PROENCA MANRIQUE
28003564 LEANDRO TRINDADE DE OLIVEIRA
28019819 MELORY LACERDA JACOB ALMEIDA
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (Matutino)
Inscrição Nome
28007977 REBECA MALDONADO SEVERINO
28000974 TALITA NASCIMENTO DOS SANTOS
BIOMEDICINA (Integral)
Inscrição Nome
28001540 ANA BEATRIZ BARBOSA TONZAR
28012969 ANA BEATRIZ CERCONI DE AGUIAR
28010404 FERNANDA EDUARDA PIFFER SORVOS
28027721 HYAN GABRIEL BARBOSA DA COSTA
28005553 LUANNA PICOLO AGOSTINHO
28013080 LUIS EDUARDO ALEXANDRE GONZAGA DE LANDREIA
28030476 LUIS EDUARDO ZANIN DE TOLEDO
28011235 MANUELA FANCIO BOVOLIN
28020875 NUBIA NATALIA LOPES CARDOSO
28017574 PEDRO HENRIQUE DIAS INACIO
BIOTECNOLOGIA (Integral)
Inscrição Nome
28004760 DAVI TAVARES NODA
28003222 FERNANDA FIORI TUTIDA
28009290 GABRIEL MARQUES DA SILVA
28021490 ISADORA ROCHA GARCIA
28010405 MARIA LUIZA PARUCCI BETTIO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (Integral)
Inscrição Nome
28002920 GABRIEL WANTUIL GONCALVES DE OLIVEIRA
28009687 JOAO VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS
28028490 MATHEUS SILVA OKAJIMA
28028525 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVESTRE
28011666 THIAGO PEREIRA DE SOUZA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Integral)
Inscrição Nome
28017293 ANNA CLARA DE FREITAS DZIADZIO
28003328 ARTUR HENRIQUE FERREIRA FERNANDES
28002435 CAROLINA ANDRETTA VITURI
28004901 DANIEL FUNES FERREIRA
28020858 ISAQUE DA FRANCA TELES PORTO
28019442 JOAO PAULO DE OLIVEIRA MELO
28015562 JONAS PABLO DOS PASSOS VASCONCELOS
28016460 LAURA WASKO MARTINS
28019837 LETICIA INOCENCIO BOM LOPES
28001784 MARIA EDUARDA ZAPPIELO CAMARA
28025728 MATHEUS SABER ROMAGNOLI
28004583 VICTOR SEIJI TAGO MARUYAMA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Matutino)
Inscrição Nome
28021864 ALINE GUARISO CREPALDI
28029392 CARLA ADRIANA PIMENTEL
28027022 ENZO GALVAN RANEA
28020846 GABRIEL GUSTAVO NEVES DIAS
28017546 IGOR DE PADUA RODRIGUES
28023237 JOAO GUSTAVO GARCIA BUFALO
28007434 JOAO VITOR ANTUNES DOS ANJOS POLVORA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Noturno)
Inscrição Nome
28028267 ALESSANDRA CRISTINA SOARES
28018245 DANYLO WALLACE MATEUS
28026758 DORIVAL LUCAS DA SILVA
28027033 JAQUELINE SILVA
28029070 LARISSA YURI ARASAKI
28030815 LUCAS HENRIQUE GALLARDO ZANETTI
28029141 LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA
28025655 MARCOS HENRIQUE PESSOA
28022254 NATHALLIA MARIA APPOLONIO LUIZ
28006322 PEDRO HENRIQUE DA COSTA LIMAO
28028171 RAYANE EUGENIO DA SILVA
28023922 SIMONE MORAIS RAMOS
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Matutino)
Inscrição Nome
28002143 ANA JULIA PERON CARDOSO
28024324 ARTHUR SANTOS DE ALMEIDA JUVENCIO
28020358 CAIO MATHIDIOS DE PAIVA
28029745 FERNANDO FERRARI VENERI
28001450 HENRIQUE CAMACHO DOMINGUEZ
28029708 IGOR GLICERIO GARDIN
28015511 ISABELA BORGES PARO
28015066 JOAO PEDRO MARTINS PERES DAMACENO
28009786 JOSE VICTOR FREIRE LIBRAIS
28015409 MEL PERACOLI
28030205 YOHANN SIMONI
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Noturno)
Inscrição Nome
28028282 ANDREY LOPES CORREIA
28005173 FELIPE CATORE DAVILA BOIM
28030301 GUSTAVO ATOLINE CUNHA
28012806 GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA
28027345 ISABELA LIMA AGUIAR
28028278 JULIO CESAR PIAI ROSA
28030412 LEONARDO DE OLIVEIRA
28019705 PIETRA GOBBI BITENCOURT
DESIGN DE MODA (Matutino)
Inscrição Nome
28020479 ESTHEFANE LIMA BELLE
28002118 LARISSA DE SOUZA PADUA
28002968 RAQUEL BONFIM LIMA
DESIGN GRÁFICO (Matutino)
Inscrição Nome
28020496 ANA GABRIELA COUTO DE MORAES
28007854 ARTHUR EIJI DAMASCENO
28029531 GUILHERME DE ANDRADE MARCELINO
28016943 JULIA NAKAMURA
DIREITO (Matutino)
Inscrição Nome
28015803 CAETANO FERREIRA CUNHA FRACASSO
28002424 ISABELLA FAVERO BONILLO
28001535 JOAO LUCIO RAMOS CAMILO
28023588 JOAO PEDRO VIOTTO PEREIRA
28024830 JULIA MARIA DOS SANTOS
28014954 LEONARDO FAUSTINO PERES
28017937 LILIAN DODORICO
28012286 LUCAS ALMEIDA CAMARGO
28021179 MARIANA MOYSES CAETANO
28002131 MARIANA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
28003932 ROSELI RODRIGUES MAGALHAES
DIREITO (Noturno)
Inscrição Nome
28027949 ALBERTO HIROAKI NODA
28022099 ANA JULIA DOS SANTOS BENEDITO
28021429 BRUNO DE JESUS ROBERTO
28013376 EDUARDO MENDES DE SOUZA
28030349 EMMANUEL GRUBISICH MONTEIRO
28018230 JOAO VICTOR BENATTI NICOLAU
28018611 JULIA LINAI PICCIRILLI
28003142 MATHEUS FAGUNDES LOPES SILVA
DIREITO (Vespertino)
Inscrição Nome
28006942 ELIAS FADEL NETO
28021778 FERNANDA BRANDAO GUTIERREZ DURAN
28000676 JOAO PAULO BATISTA ROBETUSSO
28005358 LUANA DE BIASI ZANCHETI
28011821 MARIA EDUARDA CORTILASSI PALEARI
28000328 MARIA EDUARDA MARCELINO DE SOUZA
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (Matutino)
Inscrição Nome
28019965 ANGELIN VALOES DE RITA
28027063 CLARA NURIENE RAMOS BEGO
28009380 DOUGLAS HENRIQUE GALASSI
28028717 FERNANDO HENRIQUE SASSI FILHO
28008925 GABRIEL XAVIER LEBRE SANTOS
28024252 JOAO RICARDO CANONICO CAMACHO
28006606 LARYSSA RAFAELLA TEOFILO
28022643 LUCCA RIBEIRO DE CARVALHO
28011569 LUIZ OCTAVIO CAMPLEZI CALDEIRA CELICE
28018746 MARCELO MARQUES
28021540 MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO
28003148 ROBERTO VERGILIO DE ANDRADE
28016621 WILDER JOVANOVICH
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (Noturno)
Inscrição Nome
28009340 BEATRIZ GOZZI MAZARI
28006510 CLEVERSON DE SOUZA RAMOS
28030967 DANILLO NATA VIEIRA LANGAME
28028780 FELIPE MEDEIROS DE CAMPOS
28000488 GUSTAVO FIORE SILVA
28007053 JOAO VICTOR DOS SANTOS RUFINO
28006196 KELVIN HIROSHI UNO SUSA
28008393 LARISSA DAFNER AMORIM DE SANTANA HENRIQUE
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (Noturno)
Inscrição Nome
28008489 ANDRE COSTA DA SILVA
28004894 GIULIANO FERREIRA DA SILVA
28009776 MARIO VANDERLEY GONCALVES
28022265 PAULO GUSTAVO GOMES DAMAZIO
ENFERMAGEM (Integral)
Inscrição Nome
28027729 ANDRE GUILHERME BUTH
28028599 ANDRE MIYASHITA NISHIMURA
28006784 GUILHERME DOS SANTOS SILVA
28030820 JOAO GABRIEL CAMARGO DE LIMA
28013805 JULIA AURELIANO CASSINS
28027036 LIVIA SOTO DE MELLO
28013088 LORAINE MACHADO LUZ
28016957 MARIA EDUARDA CONSOLE PEREIRA
28030102 MARIA EDUARDA MARCHIORI
28019018 MARIANE BIANCHI PORTES
28004076 RENATA SAVIOLI JUSTINO
28019821 SABRINA CRISTINA HERNANDES
ENGENHARIA CIVIL (Integral)
Inscrição Nome
28027186 ALFREDO MANUEL PRATES DA SILVA OLIVEIRA
28000207 ANA LUIZA RIOS PLAZA
28029696 EDUARDO DOS SANTOS DUARTE
28019465 EMANUELE CANTAGALLI BRANCO CHOUCINO
28010114 GIULIA FERNANDES
28021862 GUILHERME GODOY BACHIEGA
28012783 JOAO GUILHERME MARTINS SIQUEIRA OLIVEIRA
28000509 MARIA FERNANDA VALERIO
28022007 PAOLA ROSSANEIS
28027571 PEDRO JEAN ARLINDO DOS SANTOS
28028325 RAFAEL OBICI DE OLIVEIRA
28019530 RAFAELA SCHIAVON PAVAN
28006664 RAFAELA SIVIERO PASSOS
ENGENHARIA ELÉTRICA (Integral)
Inscrição Nome
28004221 ANUAR BULATY TAUIL
28020931 ARTHUR KIM MARUITI OTANI
28013434 DANIEL TRESSE DOURADO
28009142 DAVI GABRIEL AZINARI GRANDE
28027645 EDMO BARROS DE OLIVEIRA FILHO
28013562 EDUARDO KATSUYOSHI YASUHARA SOUZA
28014489 GABRIEL BREDA BORRASCA
28030729 GUILHERME ANTONIO MENDES DE MORAIS
28014682 GUILHERME BRITO BARBOSA
28013957 LEOPOLDO VIEIRA BARBOSA
28016265 MANUELA DE OLIVEIRA REZENDE
28018001 PEDRO MATTOS MARQUEZIN
28011323 RYAN MARCOLA GOMES
28026069 TIAGO KOUKI NAKAYAMA
FARMÁCIA (Integral)
Inscrição Nome
28003469 CARINE DE FREITAS SOUZA
28006978 CINDY GABRIELLE DE OLIVEIRA DONETI
28013777 ELISA DOS SANTOS BRITO
28020487 ENZO RIBEIRO ORTIZ
28029326 GIULIA SANTOS SILVEIRA
28022029 HELOISA SILVA DE BRITO
28011314 ISABELA LETICIA GARCIA RIBEIRO
28021962 JULIA GONCALVES PALMA
28024547 LETICIA FERNANDA PANSA RINALDI
28010005 LUIZA LEONARDI BATYRAS
28005273 VITOR GABRIEL CHIAMPI
FISIOTERAPIA (Integral)
Inscrição Nome
28016725 ANNA CAROLINA ZUQUETO LIMA
28010436 BRUNA COSTA DE BRITO
28021688 CARLA ANDREASSA DA ROCHA
28002819 GABRIELA POMIN BASOLI
28010736 JULIA PACHECO MARTINS
HISTÓRIA - LICENCIATURA (Matutino)
Inscrição Nome
28006681 HALINA DA COSTA
28020872 LETICIA ADRIANA SEIDEL
28005961 SOFIA SODRE CALIJURI NISHI
28007768 STEFANIA RIBEIRO COSTA RIOS MOLENA
28019314 THAYNARA GOMES PEREIRA
28011499 WYLLIAN APOLONIO DOS SANTOS
HISTÓRIA - LICENCIATURA (Noturno)
Inscrição Nome
28015841 CAMILA MARIA RIBEIRO DAS NEVES
28010323 EWERTON PELIZARO LEITE
28003943 LEANDRO DORINI
28024323 LETICIA FERNANDA MORAES
28000499 LETICIA MARIA SEBERINO MARQUES
28010362 LUCAS EIDI MATSNURA
28014771 VINICIUS RODRIGUES FERNANDES
JORNALISMO (Matutino)
Inscrição Nome
28000251 JOAO VICTOR FERREIRA GONCALVES
JORNALISMO (Noturno)
Inscrição Nome
28028389 LUIZ FELIPE DOS SANTOS MIGUEL
LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (Noturno)
Inscrição Nome
28018125 JOAO PEDRO SUBTIL
MEDICINA (Integral)
Inscrição Nome
28000434 ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA
28029894 ANDRE VINICIUS ZOLESI
28016936 DANIA LAVINIA ASSUNCAO PEREIRA
28002440 GABRIELA YUMI SAKATA GUERRA
28005385 ISABELA GELAMO NOGUEIRA
28019840 JOAO OTAVIO PRESTES MUNHOZ
28003852 LIGIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
28003705 MARIA EDUARDA BUCCIOLI COSTA
28016801 MARIA LIDIA ROMAGNOLO KAIBARA
28019126 MARIANA DE OLIVEIRA RIPOL
MEDICINA VETERINÁRIA (Integral)
Inscrição Nome
28002704 ANA VITORIA DE BRITO HELER
28010599 ANNA ARISSA TAKANOHASHI
28015478 BIANCA MARIA RODRIGUES DO PRADO
28003529 GIOVANNA FRIGERI GOMES
28001733 ISABELA FERNANDA MASSARO
28015999 MARIA EDUARDA MARIANO DE OLIVEIRA
28016382 MIRIA GABRIELE PANIZIO
28008656 NATHALY LETICIA DA SILVA
28000037 PAMELA GIOVANA TURINI
28000762 THAISA FERNANDA DE AZEVEDO
28000326 THARYANE APARECIDA GARBIN DE OLIVEIRA
MÚSICA - LICENCIATURA (Vespertino)
Inscrição Nome
28011475 ANDRE SERAFIM SANTINI
28028020 LUCAS ROBERTO VICENTE
28001173 MILLENA FERRAZ VALERIANO
28004872 OTAVIO GOMES DE SA PICHEK
NUTRIÇÃO (Integral)
Inscrição Nome
28000734 BARBARA DE SALES SGRIGNOLI
28020285 CARLOS GUSTAVO GARCIA MARTINELLI
28029328 CAROLINA BILHAO MIRANDA
28010874 GABRIEL MARCINOVSKI PEREIRA
28016511 LORENA DE PAULA CARVALHO
28014055 MARCOS FELIPE TEIXEIRA
ODONTOLOGIA (Integral)
Inscrição Nome
28019206 DEBORA GIBIN DA SILVA
28004803 ISADORA BOM DOS SANTOS
28008621 JULIA DE OLIVEIRA SILVA
28029298 LEANDRA LOCATELLI DE ARAUJO
28029855 MARCELA MARINETE DA SILVA DONEGATI
PSICOLOGIA (Integral)
Inscrição Nome
28000753 ANNA CLARA GONCALVES RAMOS
28006643 ANNA LAURA PEREIRA DE QUEIROZ
28030553 ANTHONY KAWAN FELIX DE SOUZA
28003914 EDNO MARCOS DA COSTA JUNIOR
28005989 EDUARDA GABRIELA GONCALVES MEDEIROS
28028440 FERNANDA PARO SIMOES FERNANDES
28009945 MARIANA MEIRA CAPUCHO
28026952 MARINA HEITZMANN HARA
28013638 MILENA EMILIANI DE OLIVEIRA
28027385 PEDRO CAETANO FAGUNDES
28015937 PEDRO MIGUEL LOPES MORALES
RELAÇÕES PÚBLICAS (Matutino)
Inscrição Nome
28001799 HELOISE DE FATIMA MESSIAS PEREIRA
28009808 JULIA DOS SANTOS SOUZA
28026263 MARIA FERNANDA BARREIRO LAZARIN
28002535 VITORIA CRUZ JULIAO
RELAÇÕES PÚBLICAS (Noturno)
Inscrição Nome
28026093 GIULIA BAPTISTELLA BRUNO
28020848 JESSICA SILVA DE LEON
SERVIÇO SOCIAL (Noturno)
Inscrição Nome
28027258 ANA CAROLINA DOS SANTOS
28018097 CRISTIANE CARLA DA SILVA
28006114 FLAVIENE GOMES MONTEIRO
28005679 FLAVIO TORNERO