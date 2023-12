Vestibular de Verão da UEM será neste domingo em 12 cidades do Paraná

O Vestibular de Verão 2023 da UEM (Universidade Estadual de Maringá) será realizado neste domingo (10), das 13h50 às 19h, conforme o horário de Brasília, com aplicações em 12 municípios paranaenses.





As salas de prova abrem às 13h20, mas a CVU (Comissão Central do Vestibular Unificado) informa que os portões dos locais de prova estarão abertos desde o 12h, para permitir que os candidatos cheguem com bastante antecedência. Ao todo, 8.797 vestibulandos concorrem a 1.211 vagas para mais de 70 cursos de graduação.

Publicidade

Publicidade





Em Maringá, as provas serão exclusivamente no câmpus-sede da UEM. Candidatos também prestarão o vestibular em outras 11 cidades do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama, conforme opção feita no momento da inscrição.





As alterações no formato do exame determinadas pela CVU no início do ano e já implantadas no Vestibular de Inverno, em agosto, seguem válidas para a avaliação deste domingo.

Publicidade





A principal mudança foi a extinção da prova de conhecimentos específicos, a fim de que o candidato pudesse optar por até três cursos diferentes no momento da inscrição. Dessa forma, o teste será constituído por 50 questões de alternativas múltiplas, divididas entre as áreas de conhecimento da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), além de uma redação.





Segundo a CVU, as alterações implantadas no último concurso surtiram efeitos imediatos, como o registro do menor índice de abstenção dos últimos 15 anos, além de um melhor aproveitamento das vagas ofertadas.

Publicidade





Nos anos de 2021 e 2022, por exemplo, 21% das vagas não foram preenchidas, mesmo antes do período de matrículas. Isso significa que, em média, 480 vagas ficaram ociosas imediatamente, após a divulgação do resultado do vestibular. Com as mudanças no formato, o índice de vagas não preenchidas caiu para 3,4% no Vestibular de Inverno 2023.





Alguns cursos que registraram vagas ociosas nos anos anteriores, agora têm candidatos em lista de espera para as vagas ofertadas no primeiro vestibular do ano. É o caso da graduação em Engenharia Agrícola, desenvolvida no Câmpus Regional do Arenito, em Cidade Gaúcha. A expectativa é que o cenário positivo se repita para o Vestibular de Verão 2023.

Publicidade





De acordo com dados obtidos pelo questionário socioeconômico da CVU, 80,65% dos candidatos são nascidos no Paraná. Destes, 38,49% residem na cidade de Maringá. Quanto à cor ou raça, 72,08% dos inscritos se identificam como brancos, 19,42% como pardos, 4,68% como amarelos, 3,75% como pretos e 0,07% como indígenas.





Os cursos mais concorridos desta edição do vestibular são Medicina (466,16 candidatos por vaga na concorrência universal), Ciência da Computação (59,16), Psicologia (50,36) e Odontologia (50).

Publicidade





O gabarito provisório da prova estará disponível na segunda-feira (11), a partir das 10h. Já o resultado final do vestibular será divulgado em 25 de janeiro de 2024. Essas e outras informações poderão ser consultadas no site oficial do Vestibular de Verão 2023.





Orientações para o dia da prova:

Publicidade





- Os estudantes deverão ingressar nas salas de prova entre 13h20 e 13h50. A CVU reforça que os vestibulandos devem sair de casa com bastante antecedência, uma vez que o deslocamento pode ser mais lento que o usual, devido ao tráfego de pedestres e veículos. A recomendação é chegar, pelo menos, uma hora antes do início das provas.





- Os candidatos devem portar documento oficial de identificação com foto. Também serão aceitos documentos no formato digital, em aplicativo oficial. Caso seja necessário uso de internet para a visualização do documento, a CVU informa que não fornecerá rede para esse fim. É responsabilidade do candidato verificar antecipadamente a cobertura de sua operadora no local de prova.

Publicidade





- Para o preenchimento da folha de respostas, o vestibulando deve usar, exclusivamente, caneta esferográfica com tinta azul-escura e corpo transparente. Também é permitido o uso de lápis grafite e borracha no decorrer da avaliação. Conforme o regulamento, é proibido o uso de caneta opaca, lapiseira, corretivos e caneta marca texto, bem como dicionários, livros, calculadora, telefone celular e aparelhos eletrônicos em geral, entre outros.





- Durante a prova, os candidatos poderão consumir alimentos e bebidas (não alcoólicas), que deverão ser previamente vistoriados pelos fiscais de sala. Também serão coletadas impressões digitais e será feito o registro fotográfico do rosto dos vestibulandos durante a prova.





- O tempo mínimo de permanência é de três horas. Portanto, os candidatos poderão deixar o local de prova a partir das 17h. Às 19h, obrigatoriamente, os vestibulandos que estiverem em sala devem entregar a prova aos fiscais.





- Os estudantes podem consultar o ensalamento e os locais de prova no site da CVU, por meio do Menu do Candidato. Mais orientações podem ser obtidas no Manual do Candidato, pelo telefone (44) 3011-4450 ou pelo e-mail [email protected].





Locais de prova:





- Maringá: UEM (Campus Sede) - Av. Colombo, 5790.





- Apucarana: Unespar - Av. Minas Gerais, 5021.





- Campo Mourão: Unespar - Av. Comendador Norberto Marcondes, 773.





- Cascavel: Unioeste - Rua Universitária, 2069.





- Cianorte: UEM (Câmpus Regional de Cianorte) - R. Dom Pedro II, s/n.





- Cidade Gaúcha: UEM (Câmpus Regional do Arenito) - Rodovia PR-482, km 45.





- Curitiba: UniCesumar Portão - R. Itajubá, 673.





- Goioerê: UEM (Câmpus Regional de Goioerê) - Av. Reitor Zeferino Vaz, s/n.





- Ivaiporã: UEM (Câmpus Regional do Vale do Ivaí) - Av. Espanha, s/n (próximo ao fórum).





- Paranavaí: Unespar - Av. Gabriel Esperidião, s/n.





- Ponta Grossa: UniCesumar - R. Desembargador Westphalen, 60-B.





- Umuarama: UEM (Câmpus Regional de Umuarama) - Av. Doutor ngelo M. da Fonseca, 1800.