A vida do humanitário Nicholas Winton chega aos cinemas de Londrina

UMA VIDA - A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON





Direção: James Hawes.





Elenco: Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter.

O filme mostra o extraordinário e humanitário Nicholas Witon que, em 1938, durante a Segunda Guerra Mundial, foi visitar Praga e se horrorizou com a situação em que as famílias ali viviam por conta de forte influência da Alemanha nazista.





Compadecido com a situação, Nicholas junto com um grupo de apoio, conseguiu ajudar, principalmente crianças, a fugirem do Holocausto e irem para a Inglaterra antes das fronteiras serem fechadas.

Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 19h30, 17h15, 22h00.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 15h40, 18h30, 21h00.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h30, 19h00.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 16h30, 18h45.

Espaço Villa Rica (de quinta a sábado) - 20h45, 19h00.