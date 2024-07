Após boa repercussão em Cannes, 'Motel Destino' estreia em 22 de agosto

Depois de realizar a première mundial na competição oficial de Cannes, em maio deste ano, o cineasta vai presentear a sua cidade natal de Fortaleza com a primeira exibição nacional do longa-metragem "Motel Destino". Com produção da Gullane e distribuição da Pandora Filmes, o título conta com Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha.







Primeiro filme do diretor rodado inteiramente no estado desde ‘O Céu de Suely’ (2006), Motel Destino estreia no circuito brasileiro no dia 22 de agosto após grande repercussão e reverência da crítica internacional no Festival de Cannes, em maio deste ano.

A pré-estreia do longa abre a programação especial do aniversário de 11 anos da Porto Iracema das Artes, escola na qual surgiu o embrião do projeto. O thriller erótico é protagonizado por Iago Xavier, ator revelação selecionado por teste entre outros 500 nomes.





“Depois de tantos anos longe do Brasil, ainda mais tempo longe do Ceará, colocar esse filme no mundo é, para mim, uma felicidade imensa. Os últimos anos foram muito difíceis, em que sobrevivemos a uma pandemia e um governo fascista. Motel Destino é uma ode ao desejo como motor da vida”, celebra o diretor.