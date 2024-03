Após ganhar Oscar, Godzilla volta aos cinemas de Londrina contra Kong

Depois de terem se encontrado como inimigos em Godzila vs Kong, o poderoso Kong e o temível Godzilla se unem contra uma colossal ameaça mortal escondida no mundo dos humanos, que além de ameaçar sua própria existência também ameaça nossa espécie.

Hickmann e ex são advertidos por juíza sobre exposição do filho em processo





ESTREIA/DRAMA

Publicidade





INSTINTO MATERNO

Publicidade





Direção: Benoît Delhomme.





Elenco: Anne Hathaway, Jessica Chastain, Caroline Lagerfelt.





As melhores amigas e vizinhas Alice e Celine vivem um estilo de vida tradicional, sendo típicas donas de casa com a vida perfeita. No entanto, a vida aparentemente perfeita e harmônica é tragicamente interrompida após um acidente marcar as duas famílias de forma inesperada.





Quando sentimentos de culpa, suspeitas e estranhas paranoias surgem, uma nova revelação vem à tona, mas também trazendo uma nova noção sobre um vínculo fraternal.





Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 17h00, 19h10.





ESTREIA/COMÉDIA





DOIS É DEMAIS EM ORLANDO





Direção: Rodrigo Van Der Put.





Elenco: Eduardo Sterblitch, Pedro Burgarelli, Luana Martau.





João é apaixonado por quadrinhos e super-heróis. Agora adulto, ele conseguirá realizar seu desejo de infância: ir para um dos parques temáticas mais legais do mundo, Universal, em Orlando.





Contudo, para fazer um favor a sua chefe, ele levará o filho dela de dez anos junto no voo para entregá-lo ao pai que está nos EUA.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 13h45, 16h00.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 14h00, 16h30, 18h55.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 17h00, 19h40.