Arte no Cafofo apresenta a Street Art Londrinense

Três artistas representantes da street art londrinense expõem neste sábado, dia 01 de abril, suas obras para o público. O evento "Arte no Cafofo" acontece sábado, das 13h às 19h, no Cafofo Comes e Bebes - Rua Alagoas, 1654 - em Londrina.

Numa tarde que une música, comida de boteco, drinks e arte, os artistas Luís Albieri, Rafael Parisotto e Rafael Spoladore, apresentam peças com a temática urbana em gravuras, quadros e desenhos em diferentes formatos e tamanhos.

Todas as obras estarão à venda.

Durante a exposição, o DJ André Guedes, o Foca e o DJ Soulpha vão se apresentar tocando suas playlists recheadas de rock e música eletrônica. A entrada é gratuita.

Serviço:

Arte no Cafofo com Luís Albieri, Rafael Parisotto e Rafael Spoladore

Sábado, dia 01 de abril, das 13h às 19h.

Cafofo Bar - Rua Alagoas, 1654