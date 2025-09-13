Mostra Andorinhas de Artes Cênicas 2025 acontece em Londrina de 16 a 21 de setembro

A Casa de Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio da Divisão de Artes Cênicas e do Programa de Grupos Residentes, realiza de 16 a 21 de setembro a Mostra Andorinhas de Artes Cênicas 2025. O evento reúne espetáculos gratuitos, exposição, oficinas e workshops, com a participação de grupos residentes e ex-alunos do curso de Artes Cênicas da UEL.





Criada em 2023, a residência artística da UEL apoia artistas em início de carreira, oferecendo espaço para pesquisa, criação e trocas. A Mostra Andorinhas consolida esse movimento, aproximando comunidade e artistas. A programação inclui companhias como Cia NuA de Dança Teatro, Grupo Abohra, Nara Motta e Coletivo Fresta, além de convidados.

As oficinas têm valor de R$ 25,00 para estudantes da UEL e R$ 50,00 para a comunidade externa, com inscrições pelo Instagram @andorinhas_mostra. Serão oferecidas bolsas integrais para pessoas trans, negras ou indígenas.





Serviço:

Data: 16 a 21 de setembro de 2025

Endereço: Divisão de Artes Cênicas – Casa de Cultura da UEL - Av. Celso Garcia Cid, 205 – Londrina/PR

Programação: Espetáculos gratuitos, exposição, oficinas e workshops

Inscrições: R$ 25 (estudantes UEL) | R$ 50 (comunidade externa)

Mais informações: @andorinhas_mostra



