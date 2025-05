Arte do paranaense Antônio Bonifácio apresenta um tropicalismo inovador e diverso

Aguardada com expectativa, a exposição “A Arte Tropicalista”, do artista plástico paranaense Antônio Bonifácio, poderá ser vista a partir desta sexta-feira (23). Radicado em Londrina, o artista, conhecido como “Boni”, apresenta sua nova mostra no Espaço Cultural Ceddo (Rua Pernambuco, 725), onde permanece em cartaz até 25 de junho.





Ao comentar sobre a atual fase de sua produção artística, Bonifácio afirma: “A minha arte emerge da força telúrica da terra, da alma pulsante da minha aldeia, em sintonia com os cinco elementos. Transporto as cores vibrantes e as matizes da fauna e da flora, criando um tropicalismo singular, onde o homem do campo e a natureza se fundem”.





A exposição reúne 11 quadros originais em canvas e 14 gravuras em papel, todos desenvolvidos com a técnica de “arte digital em tela” - um método de origem alemã, posteriormente aperfeiçoado no Japão.

Bonifácio iniciou suas pesquisas nesse estilo em 1991, aplicando-o de forma plena a partir de 1992. A arte tropicalista de Bonifácio se apresenta como um caleidoscópio de cores, entrelaçando cultura popular, crítica social, flora e fauna brasileiras, agrofloresta e natureza.





Com identidade, suas obras estabelecem um diálogo entre o tradicional e o moderno. Ao desenhar em mesa digital e utilizar materiais como telas de impressão gráfica, gravuras em papéis em tintas especiais, molduras de materiais reciclados estilizados, o próprio artista atinge um contraste que enriquece a interação entre obra e acabamento.





O ARTISTA

Natural de Uraí (Norte do Paraná), Antônio Bonifácio é reconhecido nacional e internacionalmente por uma trajetória sólida, marcada por exposições, prêmios e obras em acervos públicos e privados.

Participou de 29 exposições coletivas, 20 individuais e nove salões de arte. Suas obras estão presentes em diversos Estados do Brasil e também em países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal e Japão.





Bonifácio é citado em importantes publicações como o Dicionário de Artes Plásticas Brasil, de Júlio Louzada; Panorama das Artes Plásticas Luso-Brasileira, de Narciso Martins (Portugal); e o Dicionário das Artes Plásticas no Paraná, de Adalice Maria de Araújo.

Seus trabalhos compõem acervos de instituições como a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI (Ibiporã-PR); Caixa Econômica Federal (Londrina-PR); Prefeitura Municipal de Guimarães (Portugal); Casa de Cultura de Cambé (PR); Museu de Cascavel (PR) e Associação Internacional de Toyohashi (Japão).





Representou a região da Alta Paulista no Mapa Cultural do Estado de São Paulo em 1994 e 1995, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura. Entre 1999 e 2006, residiu no Japão, onde participou de cinco coletivas (em cidades como Nagoya, Okazaki, Hamamatsu e Tóquio) e de três salões de arte, sendo premiado no 51º Salão de Artes do Museu de Toyohashi.

Bonifácio estudou desenho e pintura na Casa de Artes e Ofícios Paulo VI (1976/77), em Ibiporã (PR). Foi acadêmico de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e de Educação Artística na Universidade Federal do Paraná (UFPR), além de possuir Curso de Extensão em Política Cultural.





Também atuou como assessor cultural da Prefeitura Municipal de Bastos (SP) por quatro anos e como secretário de Cultura da Prefeitura Municipal de Faxinal (PR) por dois anos.





SERVIÇO





Exposição A Arte Tropicalista de Bonifácio

Quando: até 25 de junho - De segunda a sexta-feira: das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Sábados: das 8h às 12 horas.

Onde: Espaço Cultural Ceddo (Rua Pernambuco, 725).

Entrada gratuita

Apoio cultural: Advocacia Scalassara & Associados; Clínica Baldy-Vacinas.