A arte dos mosaicos tem museu a céu aberto em Londrina

A beleza dos mosaicos inquieta e encanta. Feitos com pequenos pedaços de vidro, cerâmica, pedra, conchas, pastilhas de vidro, os mosaícos conquistam pelas cores, formas e composição. Nas ruas de Londrina, o trabalho da escrivã aposentada da Polícia Civil, Rosane Fernandes Araújo, - @rosane.araujo.mosaico - é bastante admirado.





Flores, gatos, peixes, borboletas compõem seu portifolio. Há ainda gestantes, nutrizes e até os famigerados pombos são reverenciados pela artista que há 12 anos cria, produz e instala voluntariamente os trabalhos, sem causar qualquer dano às estruturas da cidade.





Pequenos, em vãos de postes e de modo sorrateiro, rompem o cinza e se fundem ao cotidiano na quietude. Aos transeuntes - caminhantes ou corredores - saltam aos olhos, como se quisessem se apresentar. E causam alegria. Há buquês de flores, costelas de Adão e pés de café. O vermelho, o amarelo e o verde, referências das cores de um semáforo estão em diferentes mosaicos da autora e permitem parar, ficar alerta e seguir mais feliz.



