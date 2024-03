Ator de 'Game of Thrones' fará nu frontal em peça de teatro

Os fãs de Kit Harington, intérprete do personagem Jon Snow em "Game of Thrones", vibraram com o anúncio do novo trabalho do ator. Ele foi escalado para protagonizar uma peça teatral chamada "Slave Play", que aborda questões de raça e sexualidade.

A produção promete explorar temas como o uso de brinquedos sexuais e práticas excêntricas. O personagem de Harington terá um nu frontal no meio do espetáculo. Segundo o site The Sun, o motivo que leva à nudez em cena é o comentário que a amante faz comentários sobre seu pênis "branco e enrugado" e ele decide tirar a roupa para provar que a situação é outra referente ao seu órgão sexual.



A notícia sobre a nudez de Harington no teatro pegou os fãs de surpresa, já que ele tinha expressado o desconforto com a "objetificação sexual" de seus personagens e ainda destacou que ser "rotulado como um gatão é uma experiência humilhante. "Às vezes, sinto que minha arte é subestimada devido ao meu apelo sexual. E isso não me agrada".



"Slave Play" narra a história de três casais inter-raciais cuja terapia envolve encenar situações que remetem à época da escravidão nos Estados Unidos.