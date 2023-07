Banda Escola de Fazenda Rio Grande é atração do FIML nesta segunda

A Banda Escola do Município de Fazenda Rio Grande (PR), que realiza um importante trabalho social através da musicalização, apresenta nesta segunda-feira (10), às 18h30, no Centro Cultural da AML, o concerto “Tocando vidas através da música”, dentro da programação do 43º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML). Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia) e podem ser adquiridos através do Sympla.





Segundo Evaldo Ribeiro, maestro da banda desde 2014, o público vai apreciar peças dirigidas a bandas marciais, com repertório erudito. Para ele, a participação no Festival de Música é importante para a formação de novos músicos. “Na minha juventude o festival foi muito importante para minha formação. Quero proporcionar aos meus alunos a mesma oportunidade que tive, quando estudante.”

Publicidade





O maestro Evaldo Ribeiro é formado em Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Maringaense, iniciou seus estudos musicais no ano de 1993 na Fanfarra do Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes. Foi Professor de Música de Câmara da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná), Professor da Banda Municipal de São José dos Pinhais e Maestro da Banda Municipal de Piraquara. Regularmente participa de cursos de extensão e oficinas de música como professor, e como músico, já se apresentou no Brasil e em diversos países. Há 12 anos, responde como Maestro na Prefeitura de Fazenda Rio Grande, e há 09, como diretor artístico da banda escola.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: