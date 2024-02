Após deixar o BBB, Vinícius volta a treinar para os Jogos Paralímpicos de Paris

Uma semana após deixar o BBB 24, Vinícius Rodrigues resolveu correr atrás do prejuízo e recuperar seus treinos para as Paralimpíadas de Paris.

O atleta mostrou em suas redes sociais que está de volta às pistas de corrida. Ele mostrou também que está colocando os exames médicos em dia.

"Do Big Brother para as avaliações. Em busca do ouro", escreveu. "De volta às pistas! Paris está logo ali e eu sigo no foco! Será que dessa vez o ouro vem?", disse, em outra postagem.



O ex-BBB, que é medalhista paralímpico de Tokyo, chegou a ter seu pagamento do Bolsa Atleta suspenso pelo Ministério do Esporte por não ter avisado que iria participar do reality show.



Vinícius foi o quinto eliminado do BBB 24, em um paredão contra Alane, Luigi, Marcus e Pitel.