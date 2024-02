Fernanda vence prova de habilidade e sorte e é a sétima Líder do BBB 24

Silvio Santos é visto ao lado dos pais de Alexandre Pato após nascimento de neto

Desde seu afastamento da televisão, Silvio Santos, 93, vive de maneira reclusa ao lado da família e foi visto poucas vezes. Em novembro, Silvia Abravanel compartilhou um registro do pai brincando com os netos no feriado de Ação de Graças.