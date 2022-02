BBB: Lina faz desabafo após ter tido pronome desrespeitado por Lucas

Linn da Quebrada expôs seus sentimentos sobre ter tido seu pronome desrespeitado por Lucas Bissoli durante a festa do líder, realizada ontem à noite no "BBB 22" (TV Globo). A cantora ainda acabou discutindo com Eslovênia, que tentou amenizar o erro do brother.

Durante o raio-x desta manhã, Lina começou: "No pós-festa vem várias sensações e eu vou tentar ser bem objetiva com o que eu tô sentindo, porque eu já acordei sentindo isso. Ontem eu tive uma situação com o Lucas que acabou se desdobrando um pouco com algumas outras pessoas em relação à troca do pronome com o qual eu quero ser tratada".

"E o que me chamou mais atenção é porque já estamos na metade do programa e, a cada dia que passa, eu sinto que é isso. por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro? Acho que isso não tem necessariamente a ver com o Lucas, porque gosto muito do Lucas e sei que o Lucas gosta muito de mim. Mas precisava falar isso pra ele pra tornar isso mais leve em mim também".