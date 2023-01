Bike dos Livros: biblioteca itinerante sobre três rodas chega a Cambé

Criar mundos, estimular a imaginação, desenvolver o vocabulário: a leitura é uma ótima atividade para o período de férias. Pensando nisso, o projeto Bicibiblioteca, uma bicicleta adaptada e transformada em biblioteca itinerante, chega à cidade de Cambé no domingo (15), no Parque Zezão.





A iniciativa tem como objetivo incentivar, de maneira lúdica e divertida, a leitura de crianças e jovens.

Para democratizar o acesso à prática da leitura, além de atividades de trocas de livros, o projeto distribuirá cerca de dois mil exemplares dos mais diversos gêneros e autores aos que participarem da ação.





O grande baú presente na bicicleta é uma maneira de despertar o interesse pelos livros permitindo a ampliação do acervo pessoal das crianças.

“Ao receber um exemplar, os leitores são orientados a preencher uma ficha que acompanha o livro que será doado posteriormente. Desta forma, além de fomentar a leitura, incitamos também a escrita. O livro será uma ferramenta de diálogo e interação social”, explica a diretora do BiciBiblioteca, Fabiana Maugé.





A BiciBiblioteca nasceu em 2017 na cidade de São Paulo para incentivar o hábito da leitura com a distribuição de títulos para crianças de escolas públicas, bibliotecas, ONGs, centros comunitários, praças e locais públicos com grande circulação de pessoas em diferentes cidades do país.





Com recursos do Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura), via Lei Rouanet, patrocínio da empresa Atacadão e apoio da Prefeitura de Cambé, a bike dos livros cativa os leitores por onde passa.





