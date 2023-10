Campeonato de bandas deve reunir 1.500 músicos no Moringão no domingo

Um dos objetivos é retomar a tradição que faz parte da história de Londrina, cidade que já contou com formações musicais de expressão nacional, como a Banda Marcial do Colégio Marista e a Banda Marcial do Colégio Estadual Marcelino Champagnat, em diferentes épocas. Muitos músicos surgiram neste ambiente onde a disciplina, a dedicação e o companheirismo estão misturados à prática musical.

Após 20 anos de intervalo, Londrina volta a sediar uma competição para diferentes formações musicais de rua. O IV Campeonato Paranaense de Bandas e Fanfarras deve reunir cerca de 1.500 músicos no Ginásio do Moringão, neste domingo (29), com 16 corporações diferentes representando várias regiões do estado. Bandas de Londrina, São José dos Pinhais, Maringá e Ponta Grossa, entre outras cidades, estão confirmadas. A entrada será 1kg de alimento não perecível.

Referência

Durante a competição, as bandas se posicionam na quadra e desfilam obrigatoriamente pelas marcações, marchando e executando uma peça. Posteriormente, alinham-se em frente aos jurados para tocar as obras programadas. Cada apresentação dura, em média, 20 minutos. Os critérios de avaliação incluem uniformidade, marcialidade, marcha, alinhamento, garbo, afinação, performance e apresentação. Ao todo, são sete categorias, incluindo desde bandas de percussão a bandas sinfônicas.

Transformação pela arte







Coordenador administrativo da Liga Paranaense, da qual foi presidente por dois mandatos, o maestro Johnny Liberatti, da Banda Marcial de São José dos Pinhais, uma das mais destacadas do Paraná, confirma a importância do evento: “O objetivo da Liga Paranaense de Bandas e Fanfarras é resgatar as formações que estão paradas ou adormecidas. Nosso intuito é educacional, a gente transforma a vida desses alunos pelas artes”.





Para o ano que vem, a V edição do Campeonato Paranaense já está confirmada, e será realizada novamente em Londrina, desta vez no ambiente natural das bandas e fanfarras: as ruas, com desfiles públicos.

“O campeonato visa estimular a criação de bandas e fanfarras, promover o intercâmbio entre os integrantes mediante competições, incentivar as corporações musicais ao aprimoramento de métodos e técnicas artísticas e contribuir para o desenvolvimento do espírito de corporação, autodisciplina e civismo”, destaca Leirton Marques, da Hemize, empresa organizadora do evento ao lado da Liga Paranaense.