Canais de youtubers londrinenses Táspio e João Caetano são derrubados

Os influenciadores digitais de Londrina Táspio e João Caetano tiveram os seus canais do YouTube derrubados da plataforma nesta quarta-feira (20). Perfis em plataformas de lives [vídeos ao vivo] e TikTok também foram excluídos, informou Caetano em seu perfil do Instagram, onde classificou o caso como "perseguição".

Táspio definiu o banimento utilizando a expressão "os palhaços venceram", em um pronunciamento também em seu perfil do Instagram. Em outros stories, o influenciador - em tom melancólico - reclamou da decisão, afirmando estar vivendo um "pesadelo".





Táspio - que tinha 7 milhões de inscritos no YouTube - e Caetano - com 14 milhões - produziam conteúdos voltados ao público infanto-juvenil. Sem notificação prévia das plataformas sobre o banimento e sem qualquer pronunciamento até o momento, a suspeita é de que a derrubada esteja relacionada ao tema da 'adultização', denunciada recentemente pelo influenciador - também londrinense -, Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

Em Londrina, em junho deste ano, o MP (Ministério Público) obteve uma liminar judicial que proíbe a produção, gravação, divulgação ou compartilhamento de conteúdos com a presença de crianças ou adolescentes.





Recentemente, outro caso envolveu o youtuber Táspio. Duas crianças, de 7 e 11 anos, foram encontradas às margens da BR-369 por uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual). Os dois irmãos, fãs do conteúdo produzido por Táspio, seguiam com destino a Londrina apenas com o desejo de conhecer o youtuber.

A reportagem contatou o MPPR (Ministério Público do Paraná) para saber se a derrubada tem a ver com a liminar de junho, mas o órgão informou que o caso está sob sigilo.

