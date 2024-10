Autópsia preliminar revela causa da morte do cantor Liam Payne

Liam Payne, que morreu nesta quarta-feira (16), ao cair do 3º andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, sofreu politraumatismo e hemorragia interna e externa.







O artista morreu no momento da queda. O jornal argentino Clarín teve acesso à autópsia preliminar, que resultou em politraumatismo (diversas fraturas) e hemorragia interna e externa.





O exame foi realizado na noite de quarta-feira. Payne estava hospedado em um quarto no terceiro andar do hotel Casa Sur.





Ainda são esperados os resultados toxicológicos da autopsia. O objetivo é confirmar que o cantor estava sob efeito de drogas e álcool, como denunciado pelo gerente do hotel em que ele estava hospedado.





Até o momento não se sabe qual o motivo da queda. Na quarta-feira, a polícia disse que Payne "pulou da sacada de seu quarto", sem explicar sobre como chegaram a essa conclusão. A investigação continua em andamento, segundo a Associated Press.





POLÍCIA FOI CHAMADA MINUTOS ANTES DA MORTE





Gerente do hotel chamou a polícia. Segundo o jornal argentino El Clarín, um funcionário chamado Esteban ligou para a polícia às 17h04: "Estou ligando do CasaSur Palermo, temos um hóspede sob a influência de drogas e álcool. Quando fica consciente, ele está destruindo o quarto inteiro. Vocês precisam mandar alguém, por favor".





"Vocês precisam mandar alguém com urgência porque não sei se a vida do hóspede está em perigo. Ele está num quarto com varanda, estamos com medo de ele fazer algo que ponha sua vida em risco", disse o gerente do hotel CasaSur Palermo em ligação à polícia.





Em seguida, a atendente pergunta há quanto tempo Liam estava hospedado no hotel. Esteban diz que ele estava lá havia dois ou três dias -antes, o cantor estava hospedado em outro hotel com a namorada, mas ela voltou para sua casa na Flórida na segunda-feira (14). O funcionário pede que enviem o Same (Sistema de Atenção Médica de Emergência).





Liam foi declarado morto sete minutos depois. Ele já estava sem vida quando os socorristas chegaram, às 17h11: "Gostaríamos de ter uma chance para ele, mas as lesões que ele teve foram muito graves. Acho que a queda que ele sofreu foi de quase 14 metros. A equipe não fez nada, não houve possibilidade de reanimação. O corpo todo está com lesões gravíssimas", disse Alberto Crescenti, profissional do SAME, em entrevista ao jornal La Nación.





No quarto do cantor, foram encontradas drogas. Os jornais locais divulgaram fotos do quarto, cujos móveis estavam destruídos.





DEPENDÊNCIA QUÍMICA DURANTE TURNÊS





Liam Payne falava sobre seus problemas com abuso de substâncias desde 2021. "Eu sou muito bom em esconder, ninguém nunca saberia", disse na época em entrevista ao podcast Diary of a CEO. Ele afirmou que a dependência de drogas e álcool começou em quartos de hotel durante as turnês do One Direction.





"A melhor forma de nos proteger, de tão grandes que éramos, era nos trancar num quarto de hotel. E, claro, o que tem no quarto? Um frigobar. Chegou num ponto em que eu pensei: 'Vou fazer uma festa só para mim', e isso continuou por muitos anos da minha vida", disse Liam Payne em 2021.





O cantor dizia estar sóbrio. Em junho de 2023, ele comemorou seis meses de sobriedade após encerrar um período de cem dias internado numa clínica de reabilitação.





Ele inspirou um personagem abusivo no livro de uma ex-noiva. No livro "Looking Forward", Maya Henry conta a história de uma jovem que se apaixona por um integrante de boyband que se vicia em drogas, passa a agredir a namorada e chega a obrigá-la a abortar um filho. À época do lançamento do livro, Maya confirmou que o romance é autobiográfico.