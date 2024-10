Perfil da One Direction divulga carta sobre morte de Liam Payne: 'Completamente devastados'

O perfil da banda One Direction publicou carta sobre a morte de Liam Payne, ex-integrante da banda que morreu na última quarta-feira (16). Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan expressaram seus sentimentos de tristeza com a partida do ex-colega de banda.







"Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam", disseram os ex-membros nas redes sociais. "Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, que amávamos muito', continua o comunicado.





"As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele". O texto finaliza com uma declaração: "Nós te amamos, Liam".





Os ex-membros da boy-band ainda não haviam se manifestado sobre a morte do ex-colega. Somente Louis publicou uma carta ao amigo em seu perfil pessoal, também nesta quinta-feira (17),





A última postagem no perfil da One Direction havia sido em 2020, quando a boy-band britânica completou 10 anos. Formada em 2010, os membros separaram-se em 2016 para seguir carreiras solo.





Liam morreu após cair do terceiro andar de uma sacada de hotel em Buenos Aires, na Argentina. A polícia disse que foi chamada ao local após relatos de um "homem agressivo que poderia estar sob os efeitos de drogas e álcool". O cantor caiu da sacada após a chegada dos policiais.