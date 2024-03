Agência diz que foto de Kate Middleton no carro não foi manipulada

A polêmica envolvendo o estado de saúde de Kate Middleton ganhou um novo capítulo depois que a princesa de Gales foi fotografada em um carro ao lado do príncipe William.



Na saída da Abadia de Westminster, o casal real foi fotografado em um carro. Na última segunda-feira (11), Kate e William participaram da missa em comemoração ao Dia da Commonwealth.



No entanto, ao perceber a presença dos paparazzi, Kate virou o rosto. A foto, então, aparece William em primeiro plano e Kate, com o rosto virado, ao lado do marido.



A agência que tirou a foto emitiu um comunicado dizendo que a imagem é verdadeira. Segundo eles, a foto foi "cortada e iluminada", mas "nada foi adulterado".