Ana Castela e Zé Felipe são vistos juntos novamente e embarcam em Londrina, diz site

Os cantores Zé Felipe e Ana Castela foram vistos novamente juntos, neste domingo (17), ao entrarem num jato particular com direção a Londrina, município onde a sertaneja reside. O registro do momento foi divulgado pelo jornalista Léo Dias.
De Londrina, os dois partiram juntos para Buritama (SP), onde também se apresentaram no mesmo palco, com uma participação especial do cantor. Tanto Ana Castela quanto Zé Felipe não comentaram o assunto publicamente, mas instigaram os fãs com uma performance na cidade paulista.
O filho de Leonardo cantou “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, ao lado de Castela, momento que ficou marcado para os fãs que apoiam o "casal". Na plateia, os admiradores gritaram para que os dois se beijassem, o que não aconteceu.
Outra passagem por Londrina
Conforme o Portal Bonde noticiou no ínicio do mês, o ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, pousou "de surpresa" em Londrina no dia 5 de agosto, em Londrina. Após rumores de que estivessem vivendo um romance, os dois anunciaram uma nova música.
O filho de Leonardo saiu de Goiânia (GO) às 00h27 de terça (5) e chegou a Londrina cerca de 1 hora depois. O jatinho particular do cantor decolou no dia seguinte, quarta-feira (6), às 11h26 da manhã, chegando em Goiânia às 12h22. Leia mais sobre o assunto nesta reportagem!
Veja o momento em que os cantores foram flagradosm juntos: