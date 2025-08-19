Ana Castela e Zé Felipe são vistos juntos novamente e embarcam em Londrina, diz site

“Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, ao lado de Castela, momento que ficou marcado para os fãs que apoiam o "casal". Na plateia, os admiradores gritaram para que os dois se beijassem, o que não aconteceu.

O filho de Leonardo cantou “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, ao lado de Castela, momento que ficou marcado para os fãs que apoiam o "casal". Na plateia, os admiradores gritaram para que os dois se beijassem, o que não aconteceu.

Outra passagem por Londrina





Conforme o Portal Bonde noticiou no ínicio do mês, o ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, pousou "de surpresa" em Londrina no dia 5 de agosto, em Londrina. Após rumores de que estivessem vivendo um romance, os dois anunciaram uma nova música.

Leia mais sobre o assunto nesta reportagem! O filho de Leonardo saiu de Goiânia (GO) às 00h27 de terça (5) e chegou a Londrina cerca de 1 hora depois. O jatinho particular do cantor decolou no dia seguinte, quarta-feira (6), às 11h26 da manhã, chegando em Goiânia às 12h22.





Veja o momento em que os cantores foram flagradosm juntos:



