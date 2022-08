Anitta é a cantora mais rica do mundo do gênero reggaeton, diz jornal

A cantora e empresária Anitta, 29, é a artista mais rica do mundo do gênero reggaeton, estilo musical predominante nos países de língua espanhola, segundo o jornal colombiano El Tiempo. De acordo com a matéria publicada, a dona do hit "Envolver" acumula uma fortuna de US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 250 milhões.





Na lista ainda aparecem figuras conhecidas internacionalmente do gênero, como Daddy Yankee (US$ 40 milhões), Anuel (US$ 21 milhões), J Balvin (US$ 20 milhões) e o dono do álbum mais reproduzido atualmente do Spotify Bad Bunny (US$ 18 milhões).



Não é a primeira vez que Anitta aparece entre os mais ricos da indústria fonográfica. A revista Forbes já havia publicado que o acúmulo de capital da cantora girava em torno de US$ 100 milhões, ou R$ 500 milhões, convertando para a moeda nacional.





Vale lembrar que Anitta, além de ser destaque em diversos estilos musicais e em diversas línguas, também é um forte nome do mercado publicitário, atuando em campanhas de operadoras de telefonia, marcas de carro, redes internacionais de fast food e produtos de beleza.







