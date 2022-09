Anitta, Mion e Ivete Sangalo são os nomes mais lembrados pelos brasileiros, mostra pesquisa

Uma pesquisa feita pela empresa de monitoramento de mercado Hibou elencou as celebridades mais lembradas pelos brasileiros em diversas áreas, como TV, esporte e música. Os nomes das cantoras Anitta e Ivete Sangalo figuraram entre os mais citados no geral, assim como o do apresentador global Marcos Mion.





Quando o assunto é música, Ivete Sangalo é a mais lembrada, seguida de Anitta. O cantor sertanejo Gusttavo Lima aparece na lista em terceiro lugar. A pesquisa também abordou o esporte como um dos temas, trazendo Neymar, Marta e Pedro Scooby entre os mais citados.

Publicidade

Publicidade





Abordando televisão, Marcos Mion, Ana Maria Braga e Fátima Bernardes são os globais mais populares. Entre os da Record, aparecem os apresentadores Rodrigo Faro e Ana Hickmann, além do jornalista e apresentador do Balanço Geral de São Paulo Reinaldo Gottino. No SBT, o veterano Silvio Santos foi o mais citado, seguido de sua filha Patrícia Abravanel e da apresentadora Eliana.







A Hibou também indagou os entrevistados sobre influenciadores de redes sociais. Os usuários do YouTube elencaram Felipe Neto, Whinderson Nunes e o canal Diva Depressão entre os mais consumidos. No TikTok, Virgínia, Gkay e Tirulipa. Entre os mais lembrados do Instagram, aparecem novamente Virgínia e Neymar, juntamente com o ator veterano Ary Fontoura.

Publicidade

Publicidade





A pesquisa "Celebridades (e alguns influencers)" foi feita por painel digital, com 1.214 entrevistados e 2,8% de margem de erro. Os respondentes puderam escrever livremente os influencers e celebridades, em citações espontâneas, nos dias 21 e 22 de junho de 2022. Confira a lista completa abaixo.