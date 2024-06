Atriz Ilva Niño, que morreu aos 89, se afastou da Globo para tratar câncer

Com pneumonia

Ilva foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2014. O diagnóstico veio logo após fim de "Saramandaia", novela da qual faz parte.

A atriz Ilva Niño, a Mina da novela "Roque Santeiro", que morreu no Rio de Janeiro nesta quarta (12), aos 89 anos, se afastou da Globo há 10 anos para tratar de um câncer.

Atriz passou por uma cirurgia cardíaca e estava internada no Hospistal Quali, no Rio, desde o dia 13 de maio.



O Hospital Quali Ipanema confirma com pesar o falecimento da paciente Ilva Niño Mendonça, no dia 12 de junho de 2024, em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos.



