Ben Affleck percebeu que casamento com Jennifer Lopes não tem futuro, diz site

Enquanto circulam rumores de uma suposta crise no casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, uma fonte próxima ao ator disse ao site Page Six que o astro se deu conta de que a relação não deu certo. O casal estaria se encaminhando para um divórcio.



Segundo a fonte, Affleck considera que vive um "sonho febril", uma ilusão, no casamento com Lopez.

"Se houvesse uma maneira de se divorciar com base em insanidade temporária, ele faria isso", diz o Page Six. "Ele sente como se os últimos dois anos fossem apenas um sonho febril, e agora ele recobrou o juízo e entende que não há como isso dar certo."



Affleck e Jennifer Lopez foram assunto na imprensa americana nos últimos dias após rumores de que enfrentam uma crise no casamento e uma possível separação. Os boatos começaram quando a cantora foi ao baile do Met Gala deste ano desacompanhada, apesar de ser uma das anfitriãs do evento. Eles se casaram em 2022.



Notícias ainda dizem que eles não moram mais juntos e, na última semana, a cantora foi vista procurando imóveis em Los Angeles, meses depois de comprar uma mansão. Affleck continua morando em Nova York para a gravação do filme "O Contador 2".