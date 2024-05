Museu Histórico de Londrina vai fechar para reformas na parte elétrica

O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss será fechado e ficará um longo período sem receber visitas, pois vai passar por uma reforma na parte elétrica. As intervenções no prédio devem começar em agosto e só foram possíveis em razão da intermediação de dois deputados da cidade.





O deputado Tercilio Turini iniciou o processo em 2020, intermediando um valor inicial de R$ 350 mil. Agora, a deputada Cloara Pinheiro, atuou junto ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, com o secretário Aldo Bona, que liberou o valor de R$ 1.125.500,00 para a revitalização da parte elétrica do prédio.

Para a deputada Cloara Pinheiro essa é uma conquista muito importante para todos os londrinenses e para a cultura do Estado.





“Fico muito contente em saber que esse patrimônio da minha amada Londrina será preservado com os recursos destinados. Esse espaço possui um material importante, rico e que tanto nos ensina. Para se ter uma ideia, por ano são cerca de 300 escolas que visitam o Museu, sendo de quatro a cinco escolas por dia e poder ajudar minha Londrina é muito gratificante”, ressalta.

A diretora do Museu Histórico de Londrina, Edméia Ribeiro, avalia que a ajuda dos deputados foi muito importante para a preservação da história de Londrina.





“Aqui no Museu Histórico de Londrina temos salvaguardadas as histórias e memórias da nossa cidade. Como é um prédio que foi finalizado em 1950, essa parte da infraestrutura elétrica já está envelhecida e também precisa ser complementada. E tudo isso mostra o cuidado e preocupação com esse equipamento tão importante na cultura de Londrina”, explica.





