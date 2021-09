Britney Spears desativa perfil do Instagram para celebrar noivado

O perfil de Britney Spears, 39, no Instagram foi desativado na tarde desta terça-feira (14). Depois de especulações se a cantora tinha desativado a conta por iniciativa própria, ela publicou uma mensagem na rede social avisando aos fãs que estava dando um tempo das redes sociais.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

"Não se preocupem, pessoal. Estou apenas dando um tempo nas redes sociais para celebrar meu noivado. Eu volto em breve", escreveu a cantora.





Fãs começaram a especular que ela está grávida. "Se ela ficasse no IG, mas não postasse: os fãs se preocupariam e comentariam. Se ela ficasse no IG e postasse fotos antigas: os fãs se preocupariam mais e gritariam. Então, ela teve que 'tirar uma folga'", escreveu um seguidor.

Continua depois da publicidade





Outro fã escreveu que a cantora poderia dar uma pausa do Instagram sem desativar o perfil. "Não estou acreditando, ela poderia fazer uma pausa sem excluir a conta. Algo parece suspeito."





Uma internauta escreveu que Britney tem uma empresa para fazer publicações nas redes sociais sobre ela. "Eles têm empresas para tuitar e escrever tudo para eles, não se deixe enganar, mesmo que pareça que não!"





E há quem apoiou a decisão da cantora de dar um tempo das redes sociais. "Se você está fora da mídia social, estaremos aqui para ajudá-la. Aproveite e descanse um pouco. Parabéns, não poderia estar mais feliz por vocês dois".





Ele ainda acrescentou: 'Podemos apenas fingir que é a década de 90, quando nenhuma mídia social existia, era mais saudável."





Relembre





No domingo (12), Britney publicou vídeos em sua conta no Instagram nos quais aparece brincando com o anel que ganhou do personal trainer Sam Asghari, 27, com quem namora há quatro anos. "Não posso acreditar nisso", escreveu a artista.





Asghari também compartilhou a novidade em sua rede social com uma foto de um beijo do casal escondido pelo dedo anelar da artista com o anel em destaque. Ele usou apenas emojis de um príncipe e de uma princesa no post.





No começo de setembro, o jovem foi visto olhando anéis na joalheria Cartier, em Beverly Hills, em Los Angeles, o que levantou suspeitas, agora confirmadas, de que poderia pedir a cantora em casamento.





Vestindo um agasalho esportivo azul marinho e tênis, o influenciador fitness não teve pressa e examinou várias joias. O funcionário trouxe um anel que chamou a atenção de Asghari, que tirou foto.





Em julho, a cantora pop disse que gostaria de se casar e ter mais filhos durante a audiência no tribunal pelo fim da tutela legal de seu próprio pai. "Eu quero poder me casar e ter um filho. Disseram-me que com a tutela eu não era capaz de me casar e ter mais um filho". Ela já é mãe de Sean, 15, e Jayden, 15, frutos da relação com o dançarino Kevin Federline, 43.





Setembro segue sendo um mês inesquecível para Britney. Há cerca de uma semana, o pai dela, Jamie Spears, 69, entrou com uma petição pedindo para o juiz encerrar a tutela, segundo o TMZ. Ele controlou a vida pessoal e financeira da artista desde 2008, quando foi nomeado tutor da filha para assuntos pessoais e financeiros.





Uma fonte disse ao site que a cantora considera as manifestações públicas do movimento #freebritney e a pressão do seu advogado, Mathew Rosengart, importantes fatores para a reviravolta no caso. O que a deixa mais feliz ainda é que Jamie fez isso sem pedir nova avaliação mental.





Ele atribuiu a súbita mudança de opinião aos "eventos recentes relacionados a tutela", aparentemente referindo-se a audiências judiciais deste ano nas quais a cantora falou contra a situação legal em que vivia.