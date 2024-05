Dia dos Namorados: casais famosos têm signos que combinam?

Para os signos de ar - Gêmeos, Libra e Aquário - , o amor é vivido na liberdade e nas reflexões, sendo construído na qualidade das trocas com o parceiro. Enquanto os signos de água - Câncer, Escorpião e Peixes - apostam no romance, na sensibilidade e no cuidado como formas de viver a relação a dois.

Na análise individual de cada signo no amor, ela explica que os que são do elemento fogo guardam similaridades por serem intensos e mergulharem de cabeça nas emoções das relações, como é o caso de Áries, Leão e Sagitário. Apesar disso, eles precisam manter a independência.

No entanto, a astróloga Cláudia Lisboa explica que todas as relações são oportunidades de evolução e que, mesmo que existam signos com afinidades mais evidentes, isso não quer dizer que da junção deles nascerá uma relação com mais chance de dar certo do que aquela que se forma entre signos com menos compatibilidade.

O dia dos namorados, dia 12 de junho, está se aproximando, e com ele é normal que surjam questionamentos sobre o que é necessário para fazer um relacionamento funcionar. Mesmo que não exista uma receita para garantir o sucesso, encontrar afinidades, interesses em comum e reconhecer as diferenças pode ser essencial.





Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

A apresentadora e ex-modelo Fernanda Lima nasceu em 25 de junho, portanto, é canceriana. Lisboa diz que, de acordo com a astrologia, os nativos desse signo costumam ser românticos, sonhadores e sensíveis. Além disso, são extremamente empáticos, sentindo a dor do outro como se fosse sua.





Já Rodrigo Hilbert, apresentador dos programas Tempero de Família e Bem Juntinhos, é taurino, nascido no dia 22 de abril. Famoso por gostar de aproveitar a vida, a astrologia mostra que quem é de Touro sabe investir o dinheiro em bens materiais de qualidade e em experiências que tornem a rotina mais divertida. No amor, é ciumento e não admite traição, mas se dedica para que o parceiro se sinta amado e seguro.

O romantismo do canceriano e a dedicação do taurino mostram que os signos combinam. Pode estar aí o segredo para os 20 anos de relacionamento do casal, pais dos gêmeos João e Francisco e da pequena Maria Manoela.





Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Atriz e apresentadora, Giovanna Ewbank é virginiana do dia 16 de setembro. Conforme a astrologia, o nativo de Virgem é metódico, organizado, amante do planejamento e gosta de burocracia. Assim, mantém atenção aos detalhes, ama limpeza e é apegado ao intelecto. Tudo tende a ser mais previsível com esse signo.





Já o ator Bruno Gagliasso é de Áries, nascido em 13 de abril. Aventureiro, o ariano não gosta de se preocupar com as finanças, já que considera que o dinheiro é para gastar. Gosta de ser independente e valoriza a individualidade, o que pode ser visto como egoísmo. Também é corajoso, criativo, pioneiro e apaixonado.





Teoricamente, Virgem e Áries são signos que se atraem pelas diferenças, como se um fosse o complemento do outro. Enquanto o ariano detesta organizar contas e pagamentos, o virginiano ama.





No entanto, a impulsividade do ariano seria um desafio para o virginiano, sempre metódico e ponderado em suas ações. Outra dificuldade é que ambos gostam de dar a última palavra. Mas nenhuma das questões torna o relacionamento impossível, já que tudo pode ser resolvido com conversas e acordos.





Eles são prova disso. Casados há 14 anos, eles são pais de três filhos: Chissomo (Titi), Bless e Zyan. A família compartilha momentos do dia a dia com o público pelo Instagram e o Youtube.





Iza e Yuri Lima





A cantora Iza é do dia 3 de setembro, também do signo de Virgem. Já Yuri Lima, jogador do Mirassol, é leonino do dia 5 de agosto.





Na astrologia, leoninos são pessoas de liderança, paixão e senso de honra. Ainda são criativos e confiantes, características que podem fazê-los parecer arrogantes. Contudo, eles gostam de proteger quem está por perto, como os leões fazem.





Na combinação com Virgem, os dois podem ter problemas com a teimosia: enquanto o leonino quer mandar, o virginiano quer fazer as coisas do jeito dele.





Outro ponto interessante é que Leão é o signo oposto à Virgem. Isso não significa, claro, que um casal com essa combinação não tenha futuro. O segredo está em conversar e saber quando é hora de ceder. Iza e Yuri são um bom exemplo: apaixonados, estão à espera da primeira filha, Nala.