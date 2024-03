Filha de Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah Willis é diagnosticada com autismo aos 30 anos

Nos comentários da publicação, ela revelou aos fãs que foi diagnosticada no ano passado com o transtorno do espectro autista.

No último sábado (16), a influenciadora publicou em suas redes um vídeo em que aparece com o pai, ainda criança, mexendo em sua orelha enquanto ele dá uma entrevista na TV. "Diga que você é autista sem dizer que é autista", escreveu Tallulah.



Demi Moore, 61, e Bruce Willis, 68, foram casados entre 1987 e 2000. Eles também são pais de Rumer, 35, e Scout, 32.



A família vem enfrentando momentos difíceis com a doença de Bruce Willis. O ator foi diagnosticado com demência em 2022 e segue afastado do trabalho.



Em recente entrevista ao "The Drew Barrymore Show", Tallulah falou sobre a condição atual do pai. "Ele é o mesmo e acho que aprendi que é a melhor coisa que se pode pedir. Eu vejo amor quando estou com ele. É meu pai e ele me ama, o que é realmente especial", contou.